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Генштаб розповів, що залишилося від одного з танкових батальйонів окупантів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Генштаб розповів, що залишилося від одного з танкових батальйонів окупантів
В одному із танкових батальйонів 26 танкового полку окупантів знищена майже вся техніка
фото ілюстративне

Із особового складу у танковому батальйоні залишилось близько 30 загарбників

Противник продовжує щоденно зазнавати втрат як у живій силі, так в техніці. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За наявною інформацією, в одному із танкових батальйонів 26 танкового полку окупантів, що бере участь у бойових діях на Куп’янському напрямку, станом на 12 січня у справному стані залишалось 10 одиниць танків Т-80БВ. Решта – або знищені, або виведені із ладу. З особового складу у батальйоні залишилось близько 30 загарбників.

Крім того, на Луганщині окупанти зазнають значних втрат. Так, 12 січня у напрямку Старобільська Луганської області здійснювалась евакуація близько 50 осіб пораненого особового складу противника, які діяли неподалік Сватового.

Нагадаємо, триває 326-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не полишає намірів повністю захопити Донецьку область, зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Бахмутському напрямку. Також веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а на Куп’янському - намагається покращити тактичне положення.

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Сіль, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Майорськ і Мар’їнка Донецької області.

Теги: війна окупанти росія ЗСУ танки

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