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Стало відомо, скільки будинків у Бахмуті знищила армія окупантів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Стало відомо, скільки будинків у Бахмуті знищила армія окупантів
Будинкам та інфраструктурі Бахмута завдано значної шкоди
фото: Maxar

У Бахмуті зруйновано більш як половину багатоквартирних будинків

Внаслідок військової агресії РФ проти України у Бахмуті вже знищено понад 4 тис. житлових будинків. Про це повідомила Бахмутська міська рада.

«На території Бахмутської міської територіальної громади пошкоджень зазнали 4158 житлові будинки: 358 багатоквартирних (або 53,1%) та 3800 (або 24,2%) приватних», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дані щодо пошкоджень є приблизними, адже встановити точну кількість руйнувань у населених пунктах старостинських округів Бахмутської громади, які знаходяться у безпосередній близькості до лінії проведення активних бойових дій, наразі неможливо.

Як відомо, російські війська не залишають спроб продертися до околиць міста Бахмут. Противник зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Бахмутському напрямку.

13 січня на околицях Бахмута прикордонники дали відсіч вагнерівцям, які хотіли захопити один з їх опорних пунктів.

Нещодавно американська аерокосмічна компанія Maxar оприлюднила супутникові знімки, на яких видно, що залишилося від Бахмута після боїв, що тривають уже пів року.

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Теги: Бахмут війна окупанти росія

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