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Генштаб: Сили оборони атакували заставу ФСБ на території Росії

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Генштаб: Сили оборони атакували заставу ФСБ на території Росії
Повітряні Сили ЗСУ завдали удару по заставі ФСБ на Брянщині
фото: Скриншот/Генеральний штаб ЗСУ

Під удар ЗСУ потрапили засоби зв’язку та інше технічне обладнання ворога

Напередодні, 27 лютого, авіація Повітряних Сил ЗСУ успішно завдала удару по прикордонній заставі російської ФСБ у населеному пункті Біла Березка (Брянська область РФ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

 

За інформацією Генштабу, унаслідок точкового ураження було знищено важливу військову інфраструктуру противника, зокрема засоби зв’язку, підсилювачі сигналу, обладнання для супутникового зв’язку та інші технічні засоби, що використовувалися для координації бойових дій.

Це суттєво знизило можливості ворога щодо управління силами та засобами в регіоні, наголосили в Генштабі ЗСУ. 

«Главком» повідомляв, що у ніч на сьогодні, 28 лютого, у районі Селідового у Донецькій області Сили оборони знищили склад, де росіяни зберігали термобаричні боєприпаси.

Також стало відомо, що у районі населеного пункту Іванівка Херсонської області бійці Головного управління розвідки уразили передовий пункт управління російських військ.

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