На Донеччині українські захисники знищили склад термобаричних боєприпасів

Бійці Сил оборони уразили три важливі об'єкти для функціонування армії РФ

У ніч на 28 лютого у районі Селідового на Донеччині Сили оборони знищили склад, де зберігалися термобаричні боєприпаси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Як зазначається, також українські захисники уразили три важливі об'єкти для функціонування армії РФ. Зокрема, Ільському нафтопереробному заводу (Краснодарський край РФ), який залучений у забезпеченні російської окупаційної армії. На цей час результати ураження уточнюються.

⚡️⚡️У ніч на 28 лютого СОУ знищили склад зберігання термобаричних боєприпасів рашистів у районі Селідового, - Генштаб ЗСУ



Завдано також ураження по ще трьох важливих об'єктах російських окупантів. pic.twitter.com/g4LgSo0zai — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 28, 2025

Нагадаємо, у районі населеного пункту Іванівка Херсонської області бійці Головного управління розвідки уразили передовий пункт управління військ РФ.

Як повідомлялося, російські війська здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону на Сумщині. Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, Сили оборони знищують ворога. За його словами, на цей час прориву не відбулося, бої тривають.

«Задум росіян прогнозований та зрозумілий – спробувати зайти в тил до траси, яка йде від Юнаківки до Суджі, і спробувати вплинути на логістику Сил оборони. Але цей задум відомий, заходи по його зриву вживаються Силами оборони», – каже очільник Центру протидії дезінформації.

До слова, російська армія просунулася на Донеччині та Курщині. Зокрема, окупанти просунулися біля Бурлацького та Привільного Волноваського району Донецької області та Свердликового в Суджанському районі Курської області Росії.