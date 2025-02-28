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На Херсонщині розвідка уразила передовий пункт управління окупантів (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Херсонщині розвідка уразила передовий пункт управління окупантів (відео)
Розвідники завдали удару за допомогою вибухового скиду з безпілотника
скріншот з відео

Уражено передовий пункт управління 14 армійського корпусу збройних сил РФ

У районі населеного пункту Іванівка Херсонської області бійці Головного управління розвідки уразили передовий пункт управління військ РФ.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

«26 лютого 2025 року близько 22:00 у районі населеного пункту Іванівка Херсонської області успішно уражено передовий пункт управління  російських окупантів – 14 армійського корпусу збройних сил РФ», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, бійці Департаменту активних дій ГУР завдали удару по об’єкту за допомогою вибухового скиду з безпілотника.

Українські розвідники показали відео, на якому показано момент ураження ворожої цілі.

Нагадаємо, на початок 2025 року в деокупованих районах Херсонщини залишилося близько 148,8 тис. людей – лише 30% від довоєнного показника.

Як повідомлялося, російська армія просунулася на Донеччині та Курщині.

До слова, Росія регулярно влаштовує «сафарі» на Херсонщині, скидаючи вибухівку на цивільних людей та громадський транспорт. Так, 2 січня у Херсоні під ворожий обстріл потрапила маршрутка.

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Теги: окупанти Херсонщина ГУР розвідка

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