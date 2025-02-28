На Херсонщині розвідка уразила передовий пункт управління окупантів (відео)

Розвідники завдали удару за допомогою вибухового скиду з безпілотника

Уражено передовий пункт управління 14 армійського корпусу збройних сил РФ

У районі населеного пункту Іванівка Херсонської області бійці Головного управління розвідки уразили передовий пункт управління військ РФ.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

«26 лютого 2025 року близько 22:00 у районі населеного пункту Іванівка Херсонської області успішно уражено передовий пункт управління російських окупантів – 14 армійського корпусу збройних сил РФ», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, бійці Департаменту активних дій ГУР завдали удару по об’єкту за допомогою вибухового скиду з безпілотника.

Українські розвідники показали відео, на якому показано момент ураження ворожої цілі.

💥 Уражено передовий пункт управління окупантів на Херсонщині ― деталі удару від ГУР МО



✔️ 26 лютого 2025 року близько 22:00 у районі населеного пункту Іванівка Херсонської області успішно уражено передовий пункт управління російських окупантів - 14 армійського корпусу зс рф. pic.twitter.com/LDDzMKX6QH — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 28, 2025

Нагадаємо, на початок 2025 року в деокупованих районах Херсонщини залишилося близько 148,8 тис. людей – лише 30% від довоєнного показника.

Як повідомлялося, російська армія просунулася на Донеччині та Курщині.

До слова, Росія регулярно влаштовує «сафарі» на Херсонщині, скидаючи вибухівку на цивільних людей та громадський транспорт. Так, 2 січня у Херсоні під ворожий обстріл потрапила маршрутка.