Генштаб уперше прокоментував ймовірний вихід окупантів із Херсона

На Херсонському напрямку Сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення противника

Зараз не можна підтвердити чи спростувати втечу окупантів з Херсона. Але ЗСУ активно працюють на тому напрямку. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

«Сили оборони України також продовжують ведення активних дій на Херсонщині та Миколаївщині. Хочу наголосити, що за кожним так званим «жестом доброї волі» противника стоять колосальні зусилля наших воїнів. Так само як ворог виходив з Києва, з Харківщини, залишав острів Зміїний. Імовірний вихід з Херсону – це результат наших активних дій», – наголосив Громов.

За його словами, безпосередньо на Херсонському напрямку Сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення противника, порушили його систему управління військами й тим самим не залишили ворогу іншого виходу як вдатися до втечі.

«Але на даний час ми не можемо ні спростувати, ні підтвердити інформацію про так зване «виведення російських військ з Херсона. Ми продовжуємо ведення наступальної операції за своїм планом. Очікуйте на офіційні повідомлення Генерального штабу щодо ведення бойових дій», – підкреслив Громов.

Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що США фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона. Проте процес відходу може тривати тижні.

Також за повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

Як повідомлялося, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії.

Читайте також: