Втеча з Херсона. Окупанти записують сльозливі відео, пропагандисти Путіна змінюють методички

Пропаганда щосили намагається переконати, що все за планом, однак росіяни щось таки підозрюють

Командування армії країни-терористки Росії вирішило, що загарбникам треба відступити з правого берега Дніпра на Херсонщині. Рашисти заявили: мовляв, без постачання, шляхи якому перерізали вмілі удари ЗСУ, оборона міста «была бы безумием». Водночас пропагандисти Кремля вже почали переконувати росіян в тому, що втеча із Херсона йде за планом.

Головний рупор Кремля Володимир Соловйов намагається переконати, буцімто «отвод не означает бегство». Мовляв, рашисти поки що утримують зайняті позиції.

«Стратегічний відхід – дуже складна військова операція. Тим більше, з огляду на місцевість на правобережжі Херсонської області. Не можна просто піти. І ЗСУ намагаються ускладнити для російської армії цей маневр», – пише Соловйов.

Тим часом солдати армії терористів називають відхід «сумною історичною подією».

«Оборонять весь город с таким снабжением было бы безумием», – кажуть окупанти і зауважують: мешканцям Херсона намагалися донести, буцімто «Россия тут навсегда», але вийшло те, що вийшло.

До слова, росіяни почали підозрювати, буцімто на війні в окупантів не все йде настільки за планом, як їх намагаються переконати. Наприклад, кремлівський політолог, ексдепутат Держдуми і довірена особа Путіна в 2012 році Сергій Марков написав, мовляв, ситуація на півдні України для рашистів складна, тож варто було б «підтримати Путіна».

Реакції росіян під цим постом дуже показові: імовірно, більшість від таких заяв або нудить, або ж вони вважають лицемірні заяви пропагандистів клоунадою.

Росіяни в коментарях пишуть:

«А ведь как было с Харьковской областью: заранее знали, предупреждали и даже знали причину, почему сливают. Отдали Херсон, отдадут и Донецк, и Луганск, и Крым, и Белгород, и далее везде, при таком подходе все уже ясно на многие года вперёд. Все ясно, со всеми».

«Нормально там русских померло, за Херсон. Восемь месяцев умирали, а потом отошли, супер план».

«Господи, почему людям не стыдно такое писать? Путин обоср*лся с этой войной, и самое страшное – предал поверивших ему людей. К сожалению, россиян ждут очень плохие времена, намного хуже ельцинских 90-х. С кровавой гражданской войной и развалом. Жаль, но за бездарность и тупость власти отвечают все вместе».

Очевидно, що кремлівська методичка щодо втечі окупантів із Херсона наразі приблизно така:

Здача Херсона – це як відхід у 1942 році з Харківської області, після якого була Сталінградська битва та велика перемога. Щоправда, пропагандисти мовчать, що нападники в цій історії, які отримають поразку – якраз таки вони, а не ЗСУ.

Вороги відступають заради спасіння вояків, бо буцімто на лівому березі ЗСУ їх не дістануть, недарма ж окупанти підірвали мости. Наші оборонці готові посперечатися, але хай поки вороги тішаться.

Це не «здача міста», а відступ і перегрупування на вигідніші позиції. Однак немає ніяких свідчень, що ворогів врятує така постановка.

Зауважимо, перший заступник голови комітету Держдуми з безпеки Андрій Луговий в ефірі російського телебачення 18 жовтня стверджував: імовірно, рашисти можуть вдатися до затягування ЗСУ в Херсон, щоб спробувати заблокувати наших оборонців там.

Нагадаємо, за повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

Як повідомлялося, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії.

Як відомо, триває 260-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Макіївка Луганської області та Соледар, Кліщіївка, Майорськ, Яковлівка, Андріївка, Білогорівка, Веселе, Невельське, Первомайське і Новомихайлівка Донецької області.