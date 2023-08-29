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Росія не зможе відновити масштабні наступальні операції: оцінка ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія не зможе відновити масштабні наступальні операції: оцінка ISW
Українські офіційні особи оцінили, що будь-яка майбутня російська ударна кампанія може використовувати нову тактику
фото з відкритих джерел

Окупанти можуть використовувати відносно елітні підрозділи для посилення критично важливих секторів на лінії фронту

Ймовірність успішного відновлення «широкомасштабних наступальних операцій» російськими військами майже не велика, особливо враховуючи дефіцит піхоти в РФ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російське командування продовжує використовувати елітні повітряно-десантні війська для захисту вразливих позицій від можливих контрнаступів українських сил, зазначено в звіті.

Раніше спостерігачі Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що практично всі підрозділи російських десантно-штурмових дивізій (ДШД) розміщені в областях, де українські війська проводять контрнаступальні операції. І ця латеральна передислокація знову ж таки свідчить про те, що окупанти можуть використовувати відносно елітні підрозділи для посилення критично важливих секторів на лінії фронту.

Аналітики додають, що російська військова команда послідовно покладалася на створення повітряно-десантних військ як для наступальних, так і для оборонних операцій. Ослаблення цих сил, ймовірно, призведе до зниження здатності Росії проводити складні оборонні операції. Крім того, майже напевно зірве російські наміри відновити широкомасштабні наступальні операції, які переважно покладалися на відносно елітну піхоту, якої в Росії зараз бракує.

Українські офіційні особи оцінили, що будь-яка майбутня російська ударна кампанія може використовувати нову тактику, яка передбачає використання меншої кількості ракет і більшої кількості безпілотників.

ISW раніше повідомляв про здатність російських військ впроваджувати інновації та навчатися протягом війни.

Раніше повідомлялося, що українські захисники знищили унікальну ворожу ціль у Херсонській області – мобільний береговий радар загоризонтного виявлення з підвищеною скритністю «Предел-Е». 

Також заступниця міністра оборони Маляр підтвердила звільнення Роботиного на Запоріжжі. Після деокупації Роботиного наші війська рухаються південно-східніше цього населеного пункту.

Також заступниця міністра додала, що ЗСУ просуваються далі – до Новопрокопівки та Очеретуватого, не зважаючи на шалений опір ворога.


 

Теги: росія окупанти звільнення

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