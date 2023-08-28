Генерали доповіли про перебіг наступу: Зеленський провів засідання Ставки

Президент заслухав звіт щодо інспектування військово-лікарських комісій

Сьогодні, 28 серпня, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому обговорили ситуацію на фронті, а також підготовку до зими. Про це глава держави повідомив у Telegram.

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«Сьогодні максимальна увага до наступальних дій і забезпечення фронту зброєю, усім необхідним. Доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського», - повідомив Зеленський.

За словами Зеленського, учасники Ставки верховного головнокомандувача обговорили реалізацію плану захисту критичної, енергетичної інфраструктури.

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«Підготовка до зими. Розробка програми переходу на перспективні типи літаків», – пояснив президент.

Також Зеленський повідомив, що звіт щодо інспектування військово-лікарських комісій розглянемо на наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони.

Нагадаємо, триває 551-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення.

Протягом минулої доби противник завдав чергового ракетного удару по території України. Протиповітряною обороною було знищено чотири крилаті ракети.

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Загалом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.