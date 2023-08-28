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Генерали доповіли про перебіг наступу: Зеленський провів засідання Ставки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генерали доповіли про перебіг наступу: Зеленський провів засідання Ставки
фото: Офіс президента

Президент заслухав звіт щодо інспектування військово-лікарських комісій

Сьогодні, 28 серпня, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому обговорили ситуацію на фронті, а також підготовку до зими. Про це глава держави повідомив  у Telegram.

«Сьогодні максимальна увага до наступальних дій і забезпечення фронту зброєю, усім необхідним. Доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського», - повідомив Зеленський. 

За словами Зеленського, учасники Ставки верховного головнокомандувача обговорили реалізацію плану захисту критичної, енергетичної інфраструктури.

«Підготовка до зими. Розробка програми переходу на перспективні типи літаків», – пояснив президент.

Також Зеленський повідомив, що звіт щодо інспектування військово-лікарських комісій розглянемо на наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони.

Нагадаємо, триває 551-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення. 

Протягом минулої доби противник завдав чергового ракетного удару по території України. Протиповітряною обороною було знищено чотири крилаті ракети.

Загалом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Володимир Зеленський президент інфраструктура населення ворог

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