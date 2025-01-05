Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Глава армії Ічкерії, який воює за Україну, пояснив, чому росіяни просуваються на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Глава армії Ічкерії, який воює за Україну, пояснив, чому росіяни просуваються на фронті
Абдул-Хакім – головнокомандувач Збройних Сил Чеченської Республіки Ічкерія, він бере участь у війні на боці України
фото: скріншот із відео

За словами військового, Україна зможе повернути всі свої території за умови, що матиме вдосталь зброї

Абдул-Хакім Шишані, головнокомандувач ЗС Чеченської Республіки Ічкерія, котрий нині воює на боці України, у інтерв’ю «РБК-Україна» розповів, чому росіянам вдається просуватися на фронті.

«Їхня тактика незмінна з часів Другої світової війни – «м'ясні штурми», коли кидають величезну кількість солдатів без відповідальності та підготовки. Поки в Росії є 140 мільйонів населення, вони діятимуть так. Але я впевнений, що Україна поверне свої території. Якщо світова спільнота продовжить підтримку, це лише питання часу», – сказав Абдул-Хакім Шишані.

За словами військового, Україна зможе повернути всі свої території за умови, що матиме вдосталь зброї.

«Крим чи Донбас? Не бачу різниці. Якщо дадуть усе необхідне, літаки, далекобійні системи, все, що нам потрібно, усі території будуть повернуті – і Крим, і Донбас, і Херсон. Для України таким чином війна закінчиться, але для нас (чеченців, – ред.) – ні, поки ми не повернемо свої території», – зауважив Абдул-Хакім Шишані.

Раніше командир Третьої штурмової бригади зробив жорстку заяву про анексію Криму. 

Також держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що у питанні війни Росії проти України головне, що залишає Трампу адміністрація Байдена, це власне Україна, яка досі є на світових картах попри спробу Путіна її знищити. Але лінія, яка є зараз, навряд чи суттєво зміниться найближчим часом.

Читайте також:

Теги: Ентоні Блінкен населення Херсон Україна війна Донбас

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор ще два роки може підтримувати темпи війни
Путін буде воювати далі – прогноз на 2025 рік
26 грудня, 2024, 16:30
Болгарська слідча група BG Elves повідомила про виявлення мережі болгарських компаній, що належать громадянину Грузії та пов’язані з поширенням проросійського впливу в Румунії
Болгарія планує створити парламентську комісію для боротьби з російським впливом
11 грудня, 2024, 04:54
Триває 1036-й день повномасштабної війни
Втрати ворога станом на 25 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
25 грудня, 2024, 07:40
Антикорупціонеру Лємєнову, якого судять за ухиляння від армії, обрали запобіжний захід
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33
Володимир Путін знову погрожує Україні
Путін дізнався про удар українських дронів по Татарстану і зробив нову заяву про «Орєшнік»
22 грудня, 2024, 14:52
22 грудня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у Кремлі зустрівся із президентом РФ Володимиром Путіним
«Слабкість» політики Фіцо створює загрози для всієї Європи. Заява МЗС України
23 грудня, 2024, 19:32
Усик зробив заяву після перемоги
Усик звернувся до вболівальників після перемоги над Ф'юрі (відео)
23 грудня, 2024, 22:04
Соняшникової олії експортували майже шість млн тонн на $5,1 млрд. Це становить 21% загального експорту
Названо агропродукт, який у 2024 році Україна експортувала найбільше
Сьогодні, 04:55
Олександр Семенюк загинув у бою за Україну
На фронті загинув чемпіон світу з карате Олександр Семенюк
3 сiчня, 09:55

Події в Україні

Операція ЗСУ в Курській області: що відомо
Операція ЗСУ в Курській області: що відомо
Глава армії Ічкерії, який воює за Україну, пояснив, чому росіяни просуваються на фронті
Глава армії Ічкерії, який воює за Україну, пояснив, чому росіяни просуваються на фронті
Військовий розповів, як солдати КНДР воюють на Курщині з дронами
Військовий розповів, як солдати КНДР воюють на Курщині з дронами
Ворог вже за кілька кілометрів до Дніпропетровщини: командир 3-ї штурмової звернувся до українців
Ворог вже за кілька кілометрів до Дніпропетровщини: командир 3-ї штурмової звернувся до українців
Генштаб повідомив про ситуацію на Курщині
Генштаб повідомив про ситуацію на Курщині
За добу ДТЕК повернув світло в 12 населених пунктів після обстрілів
За добу ДТЕК повернув світло в 12 населених пунктів після обстрілів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
138K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 січня: ситуація на фронті
86K
Жителька Курщини розповіла курйозну історію про те, як дізналася, що в її село зайшли ЗСУ
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 січня 2025
34K
Чи доведеться Україні поступитись територіями: Блінкен спрогнозував, як зміниться лінія фронту
21K
Сили оборони ліквідували титулованого 22-річного російського боксера
18K
Водохреще 2025: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони

Новини

У Росії чоловікам пропонують шестизначні суми за підписання контракту
Сьогодні, 06:10
Названо три продукти, якими можна отруїтись, якщо зберігати їх в холодильнику
Сьогодні, 05:12
5 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росіяни захопили ще три населені пункти на Донеччині – DeepState
Вчора, 06:36
Мало ймовірно, що росіяни підійматимуть затонулі в Керченській протоці танкери – ВМС
Вчора, 05:51
Скільки відсотків українців готові поступитись територіями заради миру? Опитування КМІС
Вчора, 02:59

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua