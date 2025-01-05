Глава армії Ічкерії, який воює за Україну, пояснив, чому росіяни просуваються на фронті

За словами військового, Україна зможе повернути всі свої території за умови, що матиме вдосталь зброї

Абдул-Хакім Шишані, головнокомандувач ЗС Чеченської Республіки Ічкерія, котрий нині воює на боці України, у інтерв’ю «РБК-Україна» розповів, чому росіянам вдається просуватися на фронті.

«Їхня тактика незмінна з часів Другої світової війни – «м'ясні штурми», коли кидають величезну кількість солдатів без відповідальності та підготовки. Поки в Росії є 140 мільйонів населення, вони діятимуть так. Але я впевнений, що Україна поверне свої території. Якщо світова спільнота продовжить підтримку, це лише питання часу», – сказав Абдул-Хакім Шишані.

За словами військового, Україна зможе повернути всі свої території за умови, що матиме вдосталь зброї.

«Крим чи Донбас? Не бачу різниці. Якщо дадуть усе необхідне, літаки, далекобійні системи, все, що нам потрібно, усі території будуть повернуті – і Крим, і Донбас, і Херсон. Для України таким чином війна закінчиться, але для нас (чеченців, – ред.) – ні, поки ми не повернемо свої території», – зауважив Абдул-Хакім Шишані.

Раніше командир Третьої штурмової бригади зробив жорстку заяву про анексію Криму.

Також держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що у питанні війни Росії проти України головне, що залишає Трампу адміністрація Байдена, це власне Україна, яка досі є на світових картах попри спробу Путіна її знищити. Але лінія, яка є зараз, навряд чи суттєво зміниться найближчим часом.