Втрати ворога станом на 25 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1600 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 25 грудня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 25 грудня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 25 грудня втратила:
- особового складу ‒ близько 779320 (+1600) осіб,
- танків ‒ 9628 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19923 (+8) од,
- артилерійських систем – 21333 (+10) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1030 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20908 (+74),
- крилаті ракети ‒ 2948 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32117 (+31) од,
- спеціальна техніка ‒ 3667 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 25 грудня:
- в Чорному морі чотири ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 28 ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі вісім ворожих кораблів, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 25 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – дев'ять суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – сім суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 1036-й день повномасштабної війни в Україні.
Нагадаємо, російські війська нещодавно просунулися поблизу Покровська, Торецька, Вугледара, Великої Новосілки та Курської області.
Як повідомлялося, російські війська знову масовано атакують українську енергетику.
До слова, Росія заявляє, що переговори з Україною повинні базуватися виключно на умовах, які були озвучені в Стамбулі, і відмовляється від будь-яких компромісів.
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