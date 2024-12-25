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Втрати ворога станом на 25 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 25 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 1036-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1600 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 25 грудня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 25 грудня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 25 грудня втратила

  • особового складу ‒ близько 779320 (+1600) осіб,
  • танків ‒ 9628 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19923 (+8) од,
  • артилерійських систем – 21333 (+10) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1030 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20908 (+74),
  • крилаті ракети ‒ 2948 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32117 (+31) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3667 (+0).
Втрати ворога станом на ранок 25 грудня
Втрати ворога станом на ранок 25 грудня
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 25 грудня:

  • в Чорному морі чотири ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 28 ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі вісім ворожих кораблів, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 25 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – дев'ять суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 25 грудня
Активність флоту окупантів станом на 25 грудня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 1036-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, російські війська нещодавно просунулися поблизу Покровська, Торецька, Вугледара, Великої Новосілки та Курської області.

Як повідомлялося, російські війська знову масовано атакують українську енергетику.

До слова, Росія заявляє, що переговори з Україною повинні базуватися виключно на умовах, які були озвучені в Стамбулі, і відмовляється від будь-яких компромісів.

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Теги: втрати війна окупанти ЗСУ Генштаб

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