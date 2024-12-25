Втрати ворога станом на 25 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1600 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 25 грудня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 25 грудня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 25 грудня втратила:

особового складу ‒ близько 779320 (+1600) осіб,

танків ‒ 9628 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 19923 (+8) од,

артилерійських систем – 21333 (+10) од,

РСЗВ – 1256 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1030 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20908 (+74),

крилаті ракети ‒ 2948 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 32117 (+31) од,

спеціальна техніка ‒ 3667 (+0).

Втрати ворога станом на ранок 25 грудня інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 25 грудня:

в Чорному морі чотири ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 28 ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі вісім ворожих кораблів, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 25 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – дев'ять суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – сім суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 25 грудня інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 1036-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, російські війська нещодавно просунулися поблизу Покровська, Торецька, Вугледара, Великої Новосілки та Курської області.

Як повідомлялося, російські війська знову масовано атакують українську енергетику.

До слова, Росія заявляє, що переговори з Україною повинні базуватися виключно на умовах, які були озвучені в Стамбулі, і відмовляється від будь-яких компромісів.