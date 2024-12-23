«Слабкість» політики Фіцо створює загрози для всієї Європи. Заява МЗС України

МЗС України закликає всіх європейських партнерів спільно працювати над зменшенням залежності від російських енергоносіїв та зміцненням енергетичної безпеки Європи

Міністерство закордонних справ України розкритикувало візит прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Москви і його зустріч із Володимиром Путіним. Про це йдеться в заяві відомства від 23 грудня.

«Слабкість, залежність та недалекоглядність енергетичної політики премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо створюють загрози для всієї Європи», – оцінюють у МЗС.

Відомство вказує на те, що Росія багато років використовувала електроенергію як політичний важіль та інструмент погроз іншим держава.

«На цьому тлі загальноєвропейським трендом є відмова від російських енергоносіїв, збільшення енергетичної незалежності, диверсифікація джерел постачання та, як наслідок, збільшення енергетичної безпеки для кожної європейської сімʼї та домогосподарства», – зазначає міністерство.

Як приклад відмови від російського газу МЗС наводить Австрію, яка нещодавно знайшла можливість відмовитися від імпорту енергоресурсів із Росії.

На цьому тлі, додає дипломатичне відомство, «викликають подив наполегливі спроби очільника словацького уряду зберегти енергозалежність від Москви», попри політику Євросоюзу та зусилля європейських країн із диверсифікації енергопостачання.

За заявою, протягом року дії Фіцо були спрямовані на те, щоб «допомогати Росії і надалі витискати з європейського ринку американський та інший газ», зберігаючи залежність Європи від російських енергоносіїв. При цьому Україна неодноразово наголошувала на готовності розглянути запити з боку Єврокомісії для вирішення проблем енергопостачання.

«Україна платить найвищу ціну – ціну людських життів за стримування російської агресії та захист європейських домівок, включно зі словацькими, від російських вбивць. Ми не приймемо ганебної політики умиротворення, яка вже довела свою помилковість у минулому столітті. Словацька сторона мала би про це памʼятати краще за інших», – вважають у МЗС.

Міністерство закликало партнерів України в Європі спільно працювати над зменшенням залежності від російських енергоносіїв та зміцненням енергетичної безпеки регіону.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з очільником Кремля Володимиром Путіним у Москві.

Раніше медіа дізналися про намір Фіцо полетіти до Москви від президента Сербії Александра Вучича, який розповів, що словацький прем’єр хоче обговорити з Путіним відмову України продовжувати транзит російського газу своєю територією.

Президент України Володимир Зеленський вже прокоментував вчорашню зустріч премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з Путіним у Кремлі. Зеленський зазначив, що вони не зробили жодних публічних спільних заяв, бо бояться реакції громадськості. Про це президент України написав у соцмережах. Найімовірніше, темою розмови Фіцо та Путіна була угода про транспортування російського газу через Україну до Європи, термін дії якої спливає в кінці грудня.

До слова, опозиційна партія Словаччини «Свобода і солідарність» (SaS) засудила прем’єр-міністра Роберта Фіцо за його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Москві, наголосивши, що глава уряду не представляє позицію всієї словацької нації. Про це йдеться на сайті політсили.