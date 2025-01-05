Лінія фронту вже проходить за 2 км від Куп’янська: на лівобережжі ситуація критична

Із 257 багатоквартирних будинків, які є в на території Куп'янської громади, не лишилося жодного вцілілого

На Куп'янщині лишаються 3300 цивільних людей, 900 з них – на лівобережжі громади, де третій місяць відсутня будь-яка інфраструктура

Російські загарбники б'ють по центральній частині Куп'янська з усіх типів зброї. Лінія фронту вже проходить за два кілометри від міста. Про це розповів очільник Куп'янської міської адміністрації Андрій Беседін в ефірі телемарафону.

«Обстріли відбуваються з усіх типів озброєння, що мають зараз росіяни: не лише керовані авіабомби, а й систем залпового вогню, і БПЛА різного типу – «Молнія», що полює за автівками, й FPV-дрони, які росіяни застосовують у великій кількості. Лінія фронту проходить за два кілометри від центру Куп'янська. Ківшарівка, Куп'янськ-Вузловий трішки далі, але це відстань міномета, FPV-дрона», – розповів він.

Зазначається, що із 257 багатоквартирних будинків, які є в на території Куп'янської громади, не лишилося жодного вцілілого.

Беседін повідомив, що наразі на Куп'янщині лишаються 3300 цивільних людей, 900 з них – на лівобережжі громади, де третій місяць відсутня будь-яка інфраструктура.

«Мала кількість людей виїжджає, особливо з лівобережжя Куп’янської громади, де ситуація критична. Критична вже понад три місяці, там немає ні світла, ні газу, ні водопостачання, жодних соціальних послуг, магазинів, аптек, лікарні. Там залишається понад 900 людей, здебільшого люди похилого віку, які категорично відмовляються виїжджати, знаходячись у нелюдських умовах», – додав він.

Нагадаємо, триває 1047-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав 31 авіаційного удару, скинувши 48 керованих авіаційних бомб (КАБ), використав для ураження 709 дронів-камікадзе. Здійснив близько 3500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курському напрямках.