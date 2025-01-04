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ЗСУ повідомили про ситуацію в Покровську

Надія Карбунар
glavcom.ua
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ЗСУ повідомили про ситуацію в Покровську
Росіяни хочуть послабити українську логістику в Покровську
фото з відкритих джерел

Росіяни сподіваються на можливість змусити командування ЗСУ відступити з міста

Сили РФ намагаються «послабити українську логістику в Покровську, але витіснити ЗСУ з міста наразі малоймовірно», повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

За його словами, «противник може намагатися змусити українські війська вивести свої сили з Покровська, однак це виглядає складним завданням».

Російські війська ставлять собі за мету послабити логістичні можливості Збройних сил України у Покровську, зазначив Трегубов.

За словами представника ОСУВ «Хортиця», «хоча вони можуть спробувати створити умови для того, щоб українські війська залишили місто, наразі це виглядає малоймовірним».

«Щонайменше, вони хочуть послабити українську логістику в самому місті. Мені здається, що просто обійти його повністю – це для них дуже амбітна ціль», – пояснив він.

Трегубов пояснив, що «росіяни сподіваються на можливість змусити командування ЗСУ відступити з міста, однак, на його думку, цей сценарій на цей час є надзвичайно складним».

«Схоже на те, що вони намагаються хоча б послабити українські війська там, послабити постачання, і спровокувати українське командування на вивід військ з міста. Хоча, наразі це виглядає вкрай малоймовірно», – підсумував він

Нагадаємо, російська окупаційна армія фактично дісталася до траси від Покровська Донецької області до Дніпра. Ця дорога є критичною для забезпечення Сил оборони та гуманітарних місій на Донбасі. Про це заявив депутат Дружківської міської ради Микола Довбня. Він називає «дещо дивною» ситуацію на фронті. За його словами, наразі окупанти намагаються обійти по колу Дружківку, Краматорськ і Словʼянськ. Чиновник наголошує, що траса від Покровська до Дніпра має дуже великі пропускні можливості. Крім того, багато людей продовжують залишатися у Краматорську, Словʼянську та Дружківці.

Раніше ексголовком Муженко розкрив плани росіян Щодо Покровська. За його словами, в окупантів не стоїть завдання захопити Покровськ, радше вони хочуть заблокувати місто.

Нагадаємо, що українські війська відновили втрачені позиції біля Сіверська. Російські війська просунулися поблизу Торецька, Великої Новосілки та на Покровському та Курахівському напрямках.

З огляду на наміри Росії захопити критично важливу шахту в Покровську, союзники Києва мають виконати свої обіцянки, і якомога швидше надати Україні всю ту допомогу, яку вона давно очікує. Про це йдеться у новому матеріалі Bloomberg.

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Теги: окупанти депутат чиновник місто росіяни Покровськ ЗСУ

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