Хмарно і дощ: прогноз погоди в Україні на вівторок



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На крайньому заході країни сьогодні значний дощ

Вранці в Україні, крім більшості західних областей, туман

У вівторок, 24 грудня, у більшості областей України синоптики прогнозують дощ, температура протягом доби 3-8° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«24 грудня в Україні хмарно. Часом дощ, на крайньому заході країни значний дощ, лише у східних областях без істотних опадів. Вночі та вранці в Україні, крім більшості західних областей, туман. Вітер південно-східний (у західній частині північно-західний), 7-12 м/с, в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 3-8° тепла (вдень у південній частині 7-12°)», - зазначається у повідомленні.

В Карпатах сьогодні значний мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина; температура протягом доби 0-3° морозу.

У Києві у вівторок очікується хмарна погода, часом дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, температура протягом доби 6-8° тепла.

До слова, синоптики розповіли, коли українці побачать сніг.