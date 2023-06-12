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Економимо та виграємо час: мер Кривого Рогу закликав мешканців зменшити споживання води

Діана Гасюк
glavcom.ua
Економимо та виграємо час: мер Кривого Рогу закликав мешканців зменшити споживання води
Кожен житель Кривого Рогу має скоротити споживання води на 40%
фото з відкритих джерел

Якщо не економити споживання води, то вже через місяць 70% міста залишиться без водопостачання

Через підрив дамби з 8 червня припинилося водопостачання з Каховського водосховища у водосховище «Південне», яке забезпечує водою 70% Кривого Рогу. Про це повідомив голова Ради Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

Вілкул закликав мешканців Кривого Рогу зменшити споживання води на 40%. Інакше, за його словами, через місяць 70% міста залишиться без водопостачання. Він зазначив, що на Нікопольщині водопостачання вже припинене у Покрові, Марганці, частині Покровської громади, Томаківській, Мирівській та Червоногригорівській територіальних громадах.

«В четвер (8 червня – ред.) о 03:20 ночі рівень впав нижче за наш водозабір. Це означає, що у наше водосховище «Південне» перестала надходити каховська вода – діюча система для перекачування води із Каховського водосховища у «Південне», від якого подається вода на 70% міста, стала неможливою», – написав він.

Це той випадок, коли розвиток ситуації дійсно залежить від кожного з вас. Перший варіант – не економимо і через місяць 70% міста залишається без води. Другий варіант – економимо та виграємо час для проведення необхідних робіт. Інших варіантів немає.

Зазначається, що промислові підприємства вже значно зменшили своє споживання, а в сусідніх селах, що знаходяться поряд з містом, якому постачає воду «Кривбасводоканал», подача води здійснюється лише 4 години на день. Проте, основним споживачем води є мешканці міста, і дуже важливо, щоб усі зменшили своє водоспоживання на 40%. Це завдання стоїть перед кожним.

Раніше Володимир Зеленський у рідному Кривому Розі провів нараду щодо водозабезпечення Дніпропетровської області.

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Теги: Олександр Вілкул Україна водопостачання Кривий Ріг

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