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Зрадник Царьов поглузував над тваринами, яких затопило на Херсонщині

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Зрадник Царьов поглузував над тваринами, яких затопило на Херсонщині
Тварини чекають на порятунок із водяної пастки
фото з відкритих джерел

Колабораціоніст пожартував про поросят, які вижили на затопленому по дахівки подвірʼї 

Підрив Каховської ГЕС спричинив справжню катастрофу, у якій постраждали й тварини – це висміяв колишній український підприємець, колабораціоніст, проросійський політик та сепаратист Олег Царьов.

Зрадник із глузливим підписом опублікував відео із затопленої Херсонщини: там на подвірʼї врятувалися поросята, попри те, що вода сягнула дахівок будинків.

На кадрах видно трьох свиней, які на рівні з покрівлею домівки господарів чекають на порятунок із водяної пастки. Над горем понасміхався проросійський політик із когорти поплічників президента-втікача Віктора Януковича.

«Відмиті які. Засмаглі. Рожеві красунчики. Свобода!» – так цинічно Царьов підписав відео з постраждалими тваринами.

Зауважимо, Царьов був членом фракції «Партія регіонів» Януковича. Нині він переховується у країні-агресорці від слідства, провадженого генпрокуратурою України за звинуваченням у державній зраді через колабораціонізм із Росією.

Раніше, зрадник Царьов запропонував ударити ядеркою по дітях та жінках в Україні: саме так він пропонує відреагувати на програш Росії у війні проти України.

До слова, американські офіційні особи вважають Царьова маріонетковим лідером, якого Кремль збирався поставити в Україні. Підозрюваний у держзраді екснардеп та екскандидат у президенти, який був активним регіоналом, несподівано змінив політичний курс: зрадник Царьов несподівано відкрив правду про Януковича.

Крім того, Царьов зробив нові зізнання й розкрив план розвалу України від Януковича.

Як відомо, екснардепа визнано винним у публічних закликах до сепаратизму і насильницької зміни та повалення конституційного ладу – вирок Царьову набув чинності: скільки років отримав зрадник.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі й затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Раніше повідомлялося, що в Олешках є перші загиблі внаслідок підриву Каховської ГЕС.

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Теги: Херсонщина Каховська ГЕС відео колабораціонізм сепаратист тварини Олег Царьов

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