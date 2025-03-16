Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС планує створення нової супутникової розвідки – FT

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ЄС планує створення нової супутникової розвідки – FT
Проект буде дороговартісним, але важливим для Європи
фото: Армія inform

Нова супутникова мережа буде використовуватися для виявлення загроз, таких як переміщення сил, а також для координації військових дій

Європейський Союз розглядає можливість створення нової супутникової мережі для військової розвідки на тлі зростаючих сумнівів щодо стабільності підтримки США європейської оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Ініціатива спрямована на зменшення залежності Європи від американської розвідки, особливо після рішення президента США Дональда Трампа тимчасово припинити обмін розвідувальними даними з Україною.

Нова супутникова мережа буде використовуватися для виявлення загроз, таких як переміщення сил, а також для координації військових дій. Система працюватиме на низькій навколоземній орбіті. 

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс зазначив, що нова система дозволить швидше отримувати геопросторову розвідку, оскільки існуючі супутники, такі як Copernicus, оновлюють дані лише раз на добу. Він визнав, що проект буде дороговартісним, але підкреслив його важливість для європейської безпеки.

Нагадаємо, існує ймовірність, що між Україною та Росією буде досягнуто 30-денного перемир'я. Однак навіть у разі такого розвитку подій Європейський Союз не має наміру припиняти постачання зброї Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Deutsche Welle.

Європейські дипломати наголошують, що головна мета ЄС – забезпечити Україні сильну позицію на переговорах про мир. Під час брифінгу в Брюсселі один із дипломатів заявив, що Київ повинен мати можливість відмовитися від невигідної угоди та самостійно визначати найбільш відповідний момент для переговорів.

«Євросоюз прагне, щоб Україна мала найсильнішу позицію під час мирних переговорів. Вона повинна мати змогу відмовитися від «поганої» угоди, як сказав би Трамп, і самостійно вибирати час для переговорів. Не думаю, що ЄС або його країни-члени припинять постачання озброєнь Києву, навіть якщо агресор вимагатиме цього як умову перемир'я», – зазначив він.

Теги: США Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час минулорічного візиту до Франції китайський лідер Сі Цзіньпін обіцяв «працювати з усім міжнародним співтовариством, щоб знайти хороші шляхи вирішення кризи в Україні»
Що вирішить Дракон? Як Китай реагує на зближення Путіна і Трампа: перші сигнали Геополітика
4 березня, 18:10
Американський стартап виплавив першу тонну незвичайної сталі
Нульові викиди вуглецю: стартап у США виплавив першу тонну «зеленої» сталі
Вчора, 09:45
Водночас Кая Каллас наголосила, що ЄС налаштований на посилення роботи зі Сполученими Штатами
Очільниця євродипломатії: США заговорили російськими наративами
24 лютого, 09:36
Всі в очікуванні президента Трампа
Всі в очікуванні Трампа: хто вже прибув та перші деталі з Капітолію
5 березня, 04:06
Захарова заявила, що західні санкції не змогли зупинити Росію
Кремль відповів на санкційні погрози Трампа
7 березня, 19:33
У 2023 році Італію шокувало жорстоке вбивство 22-річної Джулії Чеккеттін
Уряд Італії зробив важливий крок для запобігання злочинам проти жінок
10 березня, 08:23
Угорський прем’єр Віктор Орбан виступає проти приєднання України до ЄС
Неповний контекст: угорський уряд опублікував цинічний допис про Україну, а згодом його видалив
10 березня, 11:21
Дональд Трамп виступив перед Конгресом США
Президент США оголосив про замороження всієї міжнародної допомоги
5 березня, 07:52
Трамп заявляв, що запросив президента України знову зустрітися у Білому домі
Росіяни зроблять усе, аби посварити нас з американцями – Зеленський
12 березня, 15:10

Політика

ЄС планує створення нової супутникової розвідки – FT
ЄС планує створення нової супутникової розвідки – FT
Рубіо обговорив з Лавровим кроки для відновлення зв’язку між країнами
Рубіо обговорив з Лавровим кроки для відновлення зв’язку між країнами
Меркель заявила, що не можна ігнорувати інтереси Росії в мирних переговорах
Меркель заявила, що не можна ігнорувати інтереси Росії в мирних переговорах
Трамп спостерігає за бомбардуванням бойовиків-хуситів у Ємені – Білий Дім (фото)
Трамп спостерігає за бомбардуванням бойовиків-хуситів у Ємені – Білий Дім (фото)
Президент Сербії Александар Вучич звернувся до нації на тлі протестів
Президент Сербії Александар Вучич звернувся до нації на тлі протестів
Макрон заявив, що Європа може відправити миротворців в Україну без дозволу Путіна
Макрон заявив, що Європа може відправити миротворців в Україну без дозволу Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
186K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 березня: ситуація на фронті
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 березня 2025
23K
ЗСУ ліквідували командира батальйону «Курські витязі»
16K
Трамп отримав мікрофоном по обличчю
9488
Трамп завадив агрономам на Хмельниччині розвивати млин
9465
Втрати ворога станом на 15 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
Вчора, 11:37
126 «перехоплених та збитих»: міноборони РФ заявило про нічну атаку безпілотників
Вчора, 09:47
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Вбивство активіста Ганула та санкції ЄС проти Росії. Головне за 14 березня
14 березня, 20:46
В Україні тривога через ракетну загрозу тривала 20 хвилин
14 березня, 18:14

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua