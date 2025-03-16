ЄС планує створення нової супутникової розвідки – FT

Нова супутникова мережа буде використовуватися для виявлення загроз, таких як переміщення сил, а також для координації військових дій

Європейський Союз розглядає можливість створення нової супутникової мережі для військової розвідки на тлі зростаючих сумнівів щодо стабільності підтримки США європейської оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Ініціатива спрямована на зменшення залежності Європи від американської розвідки, особливо після рішення президента США Дональда Трампа тимчасово припинити обмін розвідувальними даними з Україною.

Нова супутникова мережа буде використовуватися для виявлення загроз, таких як переміщення сил, а також для координації військових дій. Система працюватиме на низькій навколоземній орбіті.

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс зазначив, що нова система дозволить швидше отримувати геопросторову розвідку, оскільки існуючі супутники, такі як Copernicus, оновлюють дані лише раз на добу. Він визнав, що проект буде дороговартісним, але підкреслив його важливість для європейської безпеки.

Нагадаємо, існує ймовірність, що між Україною та Росією буде досягнуто 30-денного перемир'я. Однак навіть у разі такого розвитку подій Європейський Союз не має наміру припиняти постачання зброї Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Deutsche Welle.

Європейські дипломати наголошують, що головна мета ЄС – забезпечити Україні сильну позицію на переговорах про мир. Під час брифінгу в Брюсселі один із дипломатів заявив, що Київ повинен мати можливість відмовитися від невигідної угоди та самостійно визначати найбільш відповідний момент для переговорів.

«Євросоюз прагне, щоб Україна мала найсильнішу позицію під час мирних переговорів. Вона повинна мати змогу відмовитися від «поганої» угоди, як сказав би Трамп, і самостійно вибирати час для переговорів. Не думаю, що ЄС або його країни-члени припинять постачання озброєнь Києву, навіть якщо агресор вимагатиме цього як умову перемир'я», – зазначив він.