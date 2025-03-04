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Без допомоги США Україна може протриматися лише 2-4 місяці – американський експерт

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Без допомоги США Україна може протриматися лише 2-4 місяці – американський експерт
Відсутність підтримки з боку США боляче вдарить по українських військових
фото із відкритих джерел

Військовий експерт Al Jazeera Марк Канчіан спрогнозував подальшу ситуацію на українському фронті без підтримки США

Без допомоги США Україна може протриматися лише 2-4 місяці. Як інформує «Главком», таку думку  у коментарі Al Jazeera висловив військовий експерт, колишній полковник Корпусу морської піхоти США Марк Канчіан.   

«Без військової допомоги США українські війська зможуть протриматися лише протягом двох-чотирьох місяців, перш ніж Росія прорве її кордони», – сказав колишній полковник Корпусу морської піхоти США,  радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Марк Канчіан.

«Призупинення поставок допомоги США скорочує приблизно половину придбаної Україною зброї, боєприпасів і припасів. Як це було, Україна ледве витримувала, коли росіяни долали лінію фронту та здобували безперервні, хоча й дорогі успіхи», – додав Марк Канчіан.

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«Без військової допомоги США українські сили поступово втрачатимуть боєздатність. Я припускаю, що українці можуть протриматися від двох до чотирьох місяців, перш ніж їхні лінії оборони будуть зруйновані і росіяни прорвуться», – зазначив Марк Канчіан.

До слова про те, що призупинення американської військової допомоги може впливати на Україну роками, заявив американський полковник у відставці Седрік Лейтон.Американський військовий вважає, що наказ президента США Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні може зашкодити здатності країни боротися з вторгненням Росії в майбутньому.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні після суперечки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому. 

Bloomberg посилається на слова анонімного американського чиновника Міністерства оборони, який повідомив, що США призупиняють всю поточну військову допомогу Україні, «доки Трамп не вирішить, що лідери країни продемонструють добросовісну відданість миру».

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп 3 березня проводив зустріч, на якій обговорював  можливі кроки щодо врегулювання війни в Україні, і одним із ключових питань було призупинення американської військової допомоги Києву.

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Теги: військова допомога Дональд Трамп українці Україна президент полковник росіяни війна США військові росія

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