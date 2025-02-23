«Настав час закрутити гайки». Британія оголосить безпрецедентні санкції проти Росії

Нові санкції проти РФ Велика Британія може запровадити вже 24 лютого

Очільник Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Леммі анонсував новий пакет санкцій проти Росії, назвавши його найбільшим із початку війни. Про це повідомляє «Главком»з посиланням на LBC.

Попередньо відомо, що такі обмеження будуть спрямовані на послаблення військової машини Путіна та скорочення російських доходів.

Леммі запевнив, що Британія продовжить підтримувати Україну, надаючи щорічну військову допомогу в розмірі 3 млрд фунтів стерлінгів та готова залучити свої війська до миротворчих місій.

Крім того, міністр закликав Європу подвоїти підтримку України та досягти миру «через силу». За його словами, наслідки війни відчули навіть британці через зростання цін на енергоносії, а загрози для безпеки виходять далеко за межі фронту.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що країна готується оголосити про новий пакет допомоги для України, на тлі тиску президента США Дональда Трампа на Україну щодо укладення мирної угоди з Росією.

Пакет можуть оголосити вже в понеділок, 24 лютого на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також Стармер має намір представити комплекс заходів, який у Лондоні називають «потрійним ударом». Йдеться про військову допомогу, нові санкції та заходи проти російських олігархів.

Деякі ЗМІ пишуть, що новий пакет підтримки від Британії для України може розчарувати Білий дім.