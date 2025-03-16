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Рубіо обговорив з Лавровим кроки для відновлення зв’язку між країнами

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Рубіо обговорив з Лавровим кроки для відновлення зв’язку між країнами
Рубіо поговорив із Лавровим про зустрічі у Саудівській Аравії
фото: Слово і діло

Також Рубіо поінформував Лаврова про операцію США проти хуситів у Ємені

У суботу, 15 березня, держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Держдепартаменту США.

Сторони обговорили низку питань, зокрема підсумки нещодавніх зустрічей у Саудівській Аравії та подальші кроки для відновлення зв’язку між Вашингтоном і Москвою.

Крім того, Рубіо поінформував Лаврова про операцію США проти хуситів у Ємені. Він наголосив, що Вашингтон не терпітиме подальших атак підтримуваних Іраном угруповань на американські військові та комерційні судна в Червоному морі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали масштабні військові удари по десятках цілей у Ємені. Ця операція спрямована не лише проти бойовиків-хуситів, а й має стати потужним сигналом для Ірану щодо укладення ядерної угоди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

На сторінці Білого дому у Х написали:

«Президент Трамп вживає заходів проти хуситів, щоб захистити судноплавні активи США та запобігти терористичним загрозам. Надто довго економічні та національні загрози Америки зазнавали нападів з боку хуситів».

Як повідомляє The New York Times, повітряні та морські атаки США були націлені на радари, системи ППО, ракетні та безпілотні комплекси. Основна мета – забезпечення безпеки міжнародного судноплавства в Червоному морі, яке хусити місяцями блокували своїми нападами.

Також ми писали, що тисячі ветеранів вийшли на акції протесту у Вашингтоні та інших містах США, щоб висловити невдоволення президентом Дональдом Трампом і його адміністрацією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Newsweek.

Учасники протесту виступають проти ініційованих адміністрацією Трампа скорочень соціального забезпечення, зменшення кількості робочих місць для ветеранів у федеральних установах, помилування учасників заворушень 6 січня, а також обмеження медичних послуг для ветеранів.

Теги: Вашингтон Марко Рубіо США Москва росія

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