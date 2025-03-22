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«Голос Америки» подав до суду на адміністрацію Дональда Трампа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«Голос Америки» подав до суду на адміністрацію Дональда Трампа
«Голос Америки» щотижня мав аудиторію, яка сягала 425 млн
фото з відкритих джерел

Трамп намагався впливати на роботу «Голосу Америки» ще під час першого президентства

Журналісти «Голосу Америки» подали колективний позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа та спеціальної радниці Агентства глобальних медіа (USAGM) Карі Лейк через рішення закрити медіа, яке фінансували платники податків. Про це повідомляє «Главком».

Копію позову опублікував журналіст The New York Times Девід Енріч. На думку позивачів, дії нової адміністрації та USAGM є свавільними, порушують закони США та їхнє право на журналістську свободу, яке гарантує Перша поправка до Конституції США. 

««Голос Америки» – медіа, що фінансується урядом і якому, згідно зі статутом, гарантується редакційна незалежність. Це саме журналістський голос, який доносить до мільйонів людей у всьому світі новини, інформацію та різноманіття думок та поглядів… Кілька днів тому нова адміністрація одним підписом заглушила цей голос… Практично всьому персоналу наказали не з'являтися на роботі й замкнули двері агентства. Це зробили через переконання, що «Голос Америки» створює продукцію, яка несумісна з політичним планом адміністрації», – йдеться у документі. 

Зазначено, що Дональд Трамп намагався впливати на роботу «Голосу Америки» під час першого перебування на президентському посту США.

Проте суд заборонив адміністрації впливати на USAGM, яке є материнською компанією «Голосу Америки» та «Радіо Свобода». «Голос Америки» закликає суд бути рішучим і цього разу.

Журналісти наголосили, що «Голос Америки» щотижня мав аудиторію, яка сягала 425 млн. Одразу після зупинки роботи активізувалися пропагандисти, які намагаються монополізувати глобальний простір.

Справу розглядатимуть в Окружному суді Південного округу Нью-Йорка. У поданні позову «Голос Америки» підтримала організація «Репортери без кордонів» (RSF).

До слова, 18 березня, до суду на Агентство глобальних медіа (USAGM) та на чиновників USAGM Карі Лейк і Віктора Моралеса подало «Радіо Свобода». Мовник хоче заблокувати рішення про припинення федерального гранту. «Радіо Свобода» вважає, що відмова надати виділене Конгресом фінансування порушує федеральні закони, зокрема Конституцію США.

Нагадаємо, що у суботу, 15 березня, Дональд Трамп підписав указ про скорочення USAGM, яке є материнською компанією «Голосу Америки» та «Радіо Свобода», які фінансував уряд США. В указі йдеться, що причиною скорочення є «боротьба з бюрократією».

До слова, 7 березня, департамент ефективності уряду США (DOGE), яким керує Ілон Маск, звільнив з «Голосу Америки» журналіста Остапа Яриша.

Варто зазначити, що «Голос Америки» безперервно працював з 1942 року. Організацію створили для протидії нацистській пропаганді.

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Теги: Дональд Трамп фінансування журналіст ЗМІ

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