«Суспільне» виходить з телемарафону

Відповідні зміни в Меморандумі про діяльність телемарафону підписали всі його виробники

«Суспільне» розпочинає власне мовлення на Першому каналі. За домовленістю з іншими виробниками телемарафону, це буде в межах розширення створення контенту в контексті цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини». Про це йдеться в повідомленні суспільного мовника.

Відповідні зміни в Меморандумі про діяльність телемарафону підписали всі його виробники.

«На мій погляд, це цивілізоване «розлучення», якого вдалося досягти в рамках розширення виробництва контенту. Ми отримали письмові гарантії від РНБО, що такими діями не порушуватимемо рішення Ради безпеки. Команда Суспільного готова до поновлення цілодобового мовлення на Першому. Сподіваюсь, у нас все вийде», – сказала у коментарі «Детектору медіа» голова наглядової ради Світлана Остапа.

Як зазначив голова правління «Суспільного» Микола Чернотицький, команда мовника розширює виробництво власного контенту на Першому каналі у межах невід’ємної частини телемарафону «Єдині новини #UАразом».

«Ми готові зі свого боку максимально посилювати мовлення, ділитись якісними документальними фільмами, регіональними історіями, актуальними розслідуваннями та використовувати можливості найбільшої в Україні мережі кореспондентів по всій країні», – каже він.

Зокрема, голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв та голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин висловились за підтримку розширення марафону у межах проєкту «Єдині новини #UAразом» на Першому каналі «Суспільного Мовлення». Як стверджується, це дозволить максимально посилити можливості суспільного мовника у виконанні своєї місії.

21 травня з 15:30 у межах марафону «Єдині новини #UАразом» «Суспільне Мовлення» як медіа з особливим юридичним статусом забезпечить виробництво власної частини інформаційного марафону, що транслюватиметься на загальнонаціональному телеканалі Перший.

Нагадаємо, виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв в інтерв’ю «Главкому» розповів, що на початку війни Єдиний телемарафон забезпечував правдиве і оперативне інформування, але сьогодні українці хочуть отримувати дещо іншу інформацію. З цієї причини на телемарафон чекає трансформація.

Як повідомлялося, чотири сотні працівників Суспільного заброньовано від мобілізації.