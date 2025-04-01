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Наглядова рада допустила до конкурсу усіх претендентів на посаду очільника «Суспільного»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Наглядова рада допустила до конкурсу усіх претендентів на посаду очільника «Суспільного»
Цьогоріч суспільний мовник отримає від уряду на свою діяльність 2,1 млрд грн
фото з відкритих джерел

З травня 2021 року головою правління НСТУ працює Микола Чернотицький

Наглядова рада «Суспільного» провела підготовчий етап конкурсного добору на посаду голови правління. До першого етапу допущено усіх претендентів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на суспільного мовника.

Перелік претендентів на посаду голови правління НСТУ:

  • Горковенка Володимира Валентиновича.
  • Ткаченка Олександра Владиславовича.
  • Фаєнгольда Миколу Аркадійовича.
  • Харебіна Олександра Володимировича.
  • Чернотицького Миколу Миколайовича.
  • Юрченка Юрія Миколайовича.

На участь в конкурсному доборі надійшло шість заяв. Рішення ухвалено на підставі рекомендацій Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб, який здійснив попередній аналіз поданих документів на відповідність вимогам.

Наступний етап передбачає вивчення та обговорення змісту поданих документів і прийняття наглядовою радою рішення про їх допущення/недопущення до етапу заслуховування програм розвитку.

До складу Національної суспільної телерадіокомпанії України входять загальнонаціональні телеканали «Перший», «Суспільне Культура», «Суспільне Новини», «Суспільне Спорт», радіоканали «Українське радіо», «Радіо Промінь», «Радіо Культура», «Радіоточка», та Radio Ukraine International, 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ «Суспільне Новини», «Суспільне Культура» і «Суспільне Спорт». З травня 2021 року головою правління НСТУ працює Микола Чернотицький.

Як відомо, Національна суспільна телерадіокомпанія України фінансується з державного бюджету, але незалежна від уряду.

На підтримку суспільного мовника – Національної суспільної телерадіокомпанії України – у 2025 році заплановано витратити 2,1 млрд грн, тоді як на минулий рік ця сума становила 1,8 млрд грн.

Нагадаємо, «Суспільне» розпочало власне мовлення на Першому каналі. Це відбулося в межах розширення створення контенту в контексті цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини».

До слова, чотири сотні працівників «Суспільного» заброньовано від мобілізації.

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Теги: ЗМІ

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