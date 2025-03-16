«Голос Америки» припинив роботу: працівників відсторонили

Тотальне відсторонення працівників відбулось на фоні розпорядження Дональда Трампа

Співробітників міжнародного мовника «Голос Америки» відправляють в адміністративні відпустки по всьому світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис екс-співробітника мовника Остапа Яриша.

«Практично всі, кого я знаю на «Голосі Америки», з різних відділів і мовних служб, сьогодні отримали емейли про те, що їх відправляють у вимушену відпустку на невизначений термін. Голос Америки, який мовить 49 мовами по всьому світу, призупинив свою роботу», – заявив Яриш.

Керівник Української служби «Голосу Америки» Руслан Петричка поширив допис директора мовника Майкла Абрамовіца, в якому підтверджує відсторонення працівників.

«Повідомлення від директора Голосу Америки. На цей час Голос Америки Українською призупинив мовлення. Усі працівники відправлені в адміністративну відпустку. Що буде далі – поки невідомо», – розповів Петричка.

Як відомо, така ситуація виникла через указ Дональда Трампа про ліквідацію материнської компанії цього мовника. Керівник відділу кадрів Агентства США з глобальних медіа (USAGM), що є материнською компанією «Голосу Америки», направив листи у яких міститься вказівка не заходити в робочі приміщення і не користуватися внутрішніми системами.

Окрім «Голосу Америки», USAGM припинило фінансування Radio Free Europe/Radio Liberty («Радіо Свобода»), яке мовить на країни Східної Європи, включаючи Росію і Україну, а також Radio Free Asia, яке мовить на Китай і Північну Корею.

Також, Адміністрація президента США Дональда Трампа прокоментувала рішення про припинення фінансування "Голосу Америки" та оприлюднила перелік притензій, заявивши що "платники податків більше не будуть на гачку радикальної пропаганди".

Претензії адміністрації Трампа стосуються:

Декілька журналістів "Голосу Америки" у своїх професійних акаунтах у соцмережі X (Twitter) публікували коментарі, спрямовані проти Трампа, попри політику неупередженості.

У жовтні 2020 року "Голос Америки" повідомив про можливу російську роль у скандалі з ноутбуком Гантера Байдена, сина колишнього президента Джо Байдена. Адміністрація Трампа розцінила це як спробу "приховати правду".

У вересні 2019 року видання Daily Caller заявило, що мовник найняв російського журналіста, якого звинуватили в антиамериканській пропаганді.

У травні 2019 року кілька співробітників були звільнені після того, як ефірне включення було скасоване під тиском китайського уряду.

У березні 2019 року "Голос Америки" випустив сюжет про трансгендерних мігрантів, які шукають притулку в США, що викликало негативну реакцію з боку консервативних кіл.

Керівництво мовника дало вказівку журналістам уникати називання ХАМАС терористичною організацією, "за винятком випадків, коли цитуються офіційні заяви".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про скорочення «Голосу Америки». План має на меті значною мірою ліквідувати фінансоване державою ЗМІ, а також такі програми, як Радіо Вільна Європа та Радіо Свобода.

«Цей наказ продовжує скорочення тих елементів федеральної бюрократії, які президент визнав непотрібними», – йдеться в указі.

Некомерційна група активістів Комітет захисту журналістів розкритикувала цей наказ як «обурливий» і закликала членів Конгресу захистити «Голос Америки».

Також президент і генеральний директор Радіо Свобода Стівен Капус висловив свою позицію щодо скорочення діяльності Агентства США з глобальних медіа (USAGM), яке здійснює нагляд за медіакорпорацією Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода.