Як зберегти зір під час відключень світла? Поради лікаря-офтальмолога

Лікар розповів, що читання з ліхтариком сприяє перенапруженню очей

Відключення електроенергії створює додаткове навантаження на очі через недостатнє освітлення, що може призвести до порушення гостроти зору. Про це в коментарі «Главкому» зауважив лікар-офтальмолог Роман Шебанов.

«Погіршення гостроти зору при відключеннях світла може виникати лише опосередковано. Тобто очі сильніше перенапружуються, коли у нас відсутнє нормальне освітлення. Наприклад, коли ми читаємо, переглядаємо мобільний телефон або працюємо з комп'ютером. Від цього у нас збільшується втома в очах. І з часом це може призводити до погіршення гостроти зору. Тобто це є не основною причиною, але опосередкованою», – розповів офтальмолог.

Роман Шебанов зауважив, що читання з ліхтариком сприяє перенапруженню очей. Тому, за можливості, варто обирати якісніше освітлення – не обов’язково дуже яскраве, але достатнє для комфортної роботи. Як приклад, офтальмолог навів настільну лампу, яка шкоди для зору не несе.

«Якщо це світлодіодна лампа, бажано, щоб у неї було не холодне світло, а нейтральний відтінок, або теплий. Бо синє світло, на жаль, для сітківки є токсичним. Це якраз те випромінювання, яке присутнє в нашому житті, не тільки в гаджетах. А ще воно дуже активно розповсюджено в лампах денного освітлення у всіх приміщеннях. Це будь-які LED-лампи, які мають холодний колір», – зауважив Шебанов.

Як зберегти зір: практичні поради

Для підтримки зору під час тривалого навантаження Всесвітня асоціація офтальмологів радить дотримуватися правила «20-20-20». Тобто кожні 20 хвилин роботи за комп’ютером, читання чи інших занять, слід відволікатися на 20 секунд, переводячи погляд на об'єкти на відстані не менше шести метрів.

«Тобто 20 хвилин ми можемо працювати, читати, виконувати нашу роботу. Потім ми маємо переключити свій зір на шість метрів мінімум. Тобто, якщо є можливість подивитися або в дзеркало, якщо ми в офісі, або просто у віконечко. Подивіться на 20 секунд. Для того, щоб наша акомодація змогла розслабитися і відбулося переключення зорового навантаження, і потім 20 хвилин ми знову можемо продовжувати працювати», – пояснив Роман Шебанов.

Також у разі втоми або сухості очей лікар радить використовувати зволожуючі краплі, так звані сльозозамінники. Вони допомагають зменшити втому та покращити комфорт для очей під час зорового навантаження.

Фахівець радить перед використанням окулярів для роботи з цифровими приладами пройти обстеження зору. Якщо проблеми буде виявлено, окуляри з корекцією діоптрій та захисним покриттям допоможуть зменшити навантаження на очі під час роботи, читання чи письма. У разі відсутності таких порушень лікар радить спершу спробувати сльозозамінники, а при необхідності – захисні лінзи.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.

До слова, ситуація в енергетиці складна, але контрольована диспетчерами «Укренерго». Система зберегла і зберігає цілісність.