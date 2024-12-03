Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Як зберегти зір під час відключень світла? Поради лікаря-офтальмолога

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Як зберегти зір під час відключень світла? Поради лікаря-офтальмолога
Офтальмолог Роман Шебанов розповів, як зберегти зір при відключеннях світла
фото: Роман Шебанов

Лікар розповів, що читання з ліхтариком сприяє перенапруженню очей

Відключення електроенергії створює додаткове навантаження на очі через недостатнє освітлення, що може призвести до порушення гостроти зору. Про це в коментарі «Главкому» зауважив лікар-офтальмолог Роман Шебанов.

«Погіршення гостроти зору при відключеннях світла може виникати лише опосередковано. Тобто очі сильніше перенапружуються, коли у нас відсутнє нормальне освітлення. Наприклад, коли ми читаємо, переглядаємо мобільний телефон або працюємо з комп'ютером. Від цього у нас збільшується втома в очах. І з часом це може призводити до погіршення гостроти зору. Тобто це є не основною причиною, але опосередкованою», – розповів офтальмолог.

Роман Шебанов зауважив, що читання з ліхтариком сприяє перенапруженню очей. Тому, за можливості, варто обирати якісніше освітлення – не обов’язково дуже яскраве, але достатнє для комфортної роботи. Як приклад, офтальмолог навів настільну лампу, яка шкоди для зору не несе.

«Якщо це світлодіодна лампа, бажано, щоб у неї було не холодне світло, а нейтральний відтінок, або теплий. Бо синє світло, на жаль, для сітківки є токсичним. Це якраз те випромінювання, яке присутнє в нашому житті, не тільки в гаджетах. А ще воно дуже активно розповсюджено в лампах денного освітлення у всіх приміщеннях. Це будь-які LED-лампи, які мають холодний колір», – зауважив Шебанов.

Як зберегти зір: практичні поради

Для підтримки зору під час тривалого навантаження Всесвітня асоціація офтальмологів радить дотримуватися правила «20-20-20». Тобто кожні 20 хвилин роботи за комп’ютером, читання чи інших занять, слід відволікатися на 20 секунд, переводячи погляд на об'єкти на відстані не менше шести метрів.

«Тобто 20 хвилин ми можемо працювати, читати, виконувати нашу роботу. Потім ми маємо переключити свій зір на шість метрів мінімум. Тобто, якщо є можливість подивитися або в дзеркало, якщо ми в офісі, або просто у віконечко. Подивіться на 20 секунд. Для того, щоб наша акомодація змогла розслабитися і відбулося переключення зорового навантаження, і потім 20 хвилин ми знову можемо продовжувати працювати», – пояснив Роман Шебанов.

Також у разі втоми або сухості очей лікар радить використовувати зволожуючі краплі, так звані сльозозамінники. Вони допомагають зменшити втому та покращити комфорт для очей під час зорового навантаження.

Фахівець радить перед використанням окулярів для роботи з цифровими приладами пройти обстеження зору. Якщо проблеми буде виявлено, окуляри з корекцією діоптрій та захисним покриттям допоможуть зменшити навантаження на очі під час роботи, читання чи письма. У разі відсутності таких порушень лікар радить спершу спробувати сльозозамінники, а при необхідності – захисні лінзи.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.

До слова, ситуація в енергетиці складна, але контрольована диспетчерами «Укренерго». Система зберегла і зберігає цілісність.

Читайте також:

Теги: здоров'я лікар електроенергія українці Україна відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Французькі виробники кажуть, що українська кукурудза дестабілізує їхній ринок
У Франції виробники вимагають обмежити імпорт української кукурудзи
7 листопада, 10:09
У грудні Місяць буде в фазі Молодика двічі: 1 та 31 числа, а в повні – 15 числа
Місячний календар на грудень 2024: фази Місяця на кожен день
29 листопада, 00:15
Активність Сонця з 1 по 3 грудня 2024 року
Прогноз магнітних бур на 1-3 грудня: якою буде сонячна активність
1 грудня, 07:38
Боєць другої Галицької бригади цілує свою кохану та дитину
Зустріч військового з коханою. Відео змусило заплакати ведучу в прямому ефірі
12 листопада, 17:08
Нова схема ухилення від мобілізації запрацювала в Україні
Пустий бланк з печаткою: в Україні нова схема ухилення від мобілізації
16 листопада, 00:12
Володимир Зеленський зробив заяву про допомогу партнерів Україні
Україна програє війну, якщо США скоротять допомогу – Зеленський
20 листопада, 08:16

Здоров'я

Ляшко розповів, як відбуватиметься реформування ВЛК
Ляшко розповів, як відбуватиметься реформування ВЛК
Як зберегти зір під час відключень світла? Поради лікаря-офтальмолога
Як зберегти зір під час відключень світла? Поради лікаря-офтальмолога
Один із авторів медичної реформи пояснив, що пішло не так і чому багато громадян незадоволені
Один із авторів медичної реформи пояснив, що пішло не так і чому багато громадян незадоволені
Для проходження ВЛК більше не потрібно буде йти до ТЦК: Міноборони анонсувало зміни
Для проходження ВЛК більше не потрібно буде йти до ТЦК: Міноборони анонсувало зміни
Прогноз магнітних бур на 1-3 грудня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 1-3 грудня: якою буде сонячна активність
Роковини медичної реформи. Чи задоволені її автори і що кажуть пацієнти?
Роковини медичної реформи. Чи задоволені її автори і що кажуть пацієнти?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 грудня 2024
32K
РФ показала список на обмін понад 600 військовополонених українців: реакція Лубінця
17K
Затримано малолітніх агентів РФ, які здійснили теракт на Київщині
7408
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5373
Втрати ворога станом на 3 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
Сьогодні, 15:58
У листопаді енергетики ДТЕК повернули світло майже мільйону домогосподарств після обстрілів
Сьогодні, 12:53
Металургійні вантажі є ключовими для Укрзалізниці – GMK Center
Сьогодні, 12:34
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Протести в Грузії та атака дронів на Тернопіль: головне за ніч
Вчора, 06:57
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua