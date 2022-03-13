Російські окупанти майже зруйнували аеропорт Івано-Франківська

Руслан Марцінків додав, що влада з’ясує, чому удари були завдані після відбою повітряної тривоги

Вранці 13 березня російські війська вже втретє з моменту повномасштабного вторгнення в Україну завдали удару по аеропорту в Івано-Франківську. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків. Він зазначив, що внаслідок ранкових обстрілів інфраструктура аеропорту майже зруйнована.

«Сьогодні втретє завдали удару по аеропорту в Івано-Франківську. Його інфраструктура майже зруйнована. За попередньою інформацією, жертв немає», – заявив він.

Руслан Марцінків додав, що влада з’ясує, чому удари були завдані після відбою повітряної тривоги. Він закликав містян бути максимально уважними, не поширювати фейків і збергіти спокій.

Також 13 березня, вперше з 24 лютого, з моменту повномасштабного вторгнення, російські загарбники завдали авіаудару по Львіщині – по Міжнародному центру миротворчості та безпеки. За попередньою інформацією, вони випустили вісім ракет.

Нагадаємо, окупанти в Миколаєві обстріляли державне підприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря».

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