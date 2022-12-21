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Ісландія надіслала ЗСУ одяг, який в'язала всією країною (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ісландія надіслала ЗСУ одяг, який в'язала всією країною (відео)
Міноборони

У «країні гейзерів» було організовано загальнонаціональний марафон із в’язання для воїнів ЗСУ

З Ісландії в Україну надійшла допомога – близько 12 тисяч одиниць різноманітного зимового одягу для військовослужбовців ЗСУ. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

«Це шкарпетки, підштанники та светри з мериносової вовни, головні убори, зимові рукавиці взуття та верхній одяг. У «країні гейзерів» було організовано загальнонаціональний марафон із в’язання населенням, зокрема, шкарпеток і светрів із вовни для Збройних сил України. До цього процесу безпосередньо долучилося і керівництво Ісландії», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз вантаж обліковується, розподіляється і видається представниками Сил логістики ЗСУ. Левова частка одягу піде у дві бойові бригади. Частину ж буде передано до військових шпиталів, пожежним і ремонтникам.

Нагадаємо, триває 301-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них – Масютівка Харківської області; Підкуйчанськ, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Пречистівка Донецької області.

Теги: окупанти війна Україна Ісландія росія

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