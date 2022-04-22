Росія пригрозила Ісландії через військову допомогу Україні

Російські посли в Ісландії впевнені, що країна спонсорує так званих українських нацистів, під якими РФ має на увазі бійців ЗСУ

Посольство Росії в Ісландії звинувачує офіційний Рейк’явік у військовій допомозі Україні. Заяву посольства опублікували на офіційній Facebook-сторінці.

«На жаль, доводиться констатувати, що Ісландія також сприяє забезпеченню військових постачань в Україну та тим самим затягуванню української кризи», – заявили у посольстві Росії.

Таку заяву Росія зробила через організовані, за словами російського представництва, 13 рейсів для перевезення військової техніки з Албанії, Словенії, Італії, Хорватії та Португалії.

Також російські дипломати пригрозили колегам з Ісландії. Мовляв, якщо країна й надалі допомагатиме ЗСУ, то це матиме негативні наслідки.

«Зазначимо, що накачування київського режиму зброєю не призведе до результатів, яких прагне Захід. Цілей спеціальної військової операції з демілітаризації та денацифікації України, поставлених російською владою, обов'язково буде досягнуто», – заявили представники РФ в Ісландії.

До слова, російських дипломатів масово виганяють з європейських країн.

Раніше стало відомо, що Греція відправила дипломатів РФ услід за російським військовим кораблем.

Кількома днями раніше Іспанія визнала, що російські дипломати небезпечні для країни.

Через загрозу нацбезпеці країни, Міністерство закордонних справ країни вирішило видворити близько 25 дипломатів РФ.

Також про рішення вислати з країни 15 російських дипломатів повідомив міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод.

Про такий намір заявила й Італія.



