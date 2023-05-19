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Відновлення авіасполучення з Росією. У Грузії тривають протести (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Відновлення авіасполучення з Росією. У Грузії тривають протести (відео)
Сьогодні в аеропорту в Тбілісі приземлився перший за чотири роки літак із Москви
фото з соцмереж

На вулиці вийшло близько тисячі протестувальників

Жителі Грузії зібралися біля будівлі парламенту в Тбілісі на знак протесту проти відновлення авіасполучення з Росією, скандуючи гасла «Ні прямим рейсам з РФ». Відповідні відео з’явилися на місцевих ЗМІ.

У зв’язку з протестами перекрито Центральний проспект столиці.

Повідомляється, що кількість протестувальників близько 1000, але число поступово збільшується.

Нагадаємо, сьогодні в аеропорту в Тбілісі приземлився перший за чотири роки літак із Москви, рейс виконала авіакомпанія «Азимут». На борту перебувала делегація осіб, які називають себе посередниками в питанні відновлення авіасполучення. У Тбілісі його готувалася зустріти акція протесту, організована однією з грузинських партій.

Перед прильотом літака до Тбілісі закрили зал очікування аеропорту імені Шота Руставелі, будівлю оточили поліцейські. Як пише «Новини Грузії», у будівлю аеропорту поліція не пропустила кілька людей з плакатом «Російський літак, йди н**».

Теги: Грузія авіарейс росія протест

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