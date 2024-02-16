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США вестимуть спостереження за гіперзвуковими цілями з космосу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
США вестимуть спостереження за гіперзвуковими цілями з космосу
США вивели на орбіту групу супутників спостереження за гіперзвуковими цілями
фото: defense.gov

Пентагон заявив про успішний запуск шести супутників розроблених за програмою Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor

Сполучені Штати Америки успішно вивели на орбіту групу нових супутників стеження за пусками гіперзвукових ракет, повідомив Пентагон. Американські військові вивели супутники на орбіту за допомогою ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX з 40-го стартового комплексу на базі американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді. Зараз супутники вже проходять первинне тестування та перевірку.

Дані про висоту орбіти, де вони розміщені, не розкриваються. До складу групи входять два космічні апарати відстеження запусків гіперзвукових ракет Агентства протиракетної оборони США, розроблених за програмою Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor (HBTSS). Разом з ними на орбіту в рамках місії Tranche 0B також відправлено чотирьох супутників Wide Field Of View (WFOV) первинного відстеження пусків гіперзвукових ракет Агентства космічних розробок.

Планується, що найближчим часом буде проведено низку перевірок та випробувань, щоб підтвердити штатне функціонування апаратів. На випробування супутників на орбіті буде відведено два роки.

Всі ці апарати є складовою нової низькоорбітальної багаторівневої системи попередження про ракетний напад (СПРН), що створюється США – «космічної архітектури Proliferated Warfighter». Супутники оснащені обладнанням підвищеної чутливості для виявлення та відстеження гіперзвукових ракет.

Супутники WFOV, оснащені інфрачервоними системами виявлення гіперзвукових загроз, передаватимуть первинну інформацію про пуски апаратам HBTSS для більш точного розпізнавання та формування даних цілевказівки для наземних ракет-перехоплювачів.

«У наступні кілька тижнів інженери Агентства ПРО та Агентство космічних розробок проведуть серію тестів та перевірочних процедур перевірки, щоб переконатися, що супутники працюють та взаємодіють належним чином з іншими системами», – повідомила пресслужба Пентагону.

Нагадаємо, Пентагон розглядає можливість використання важкої ракети-носія Starship, яку розробляє компанія SpaceX для польотів на Місяць, для термінового перекидання військових вантажів на Землі.

Ракета наступного покоління Ілона Маска, яка зараз розробляється на підприємствах SpaceX у південно-східному Техасі, готується до свого третього суборбітального випробувального польоту вже цього місяця після того, як перші два завершилися вибухами минулого року. Це частина довгострокових планів компанії щодо створення повністю багаторазового космічного корабля з більшою вантажопідйомністю, ніж будь-яка інша ракета.

Перспективна місячна ракета, яка поки що не здійснила успішного тестового польоту, буде здатна доставити вантаж у будь-який район планети, в чому дуже зацікавлені американські військові, зазначає видання. Приміром, військові зможуть використовувати ракету, щоб відправити допомогу, а в майбутньому, можливо, навіть війська в будь-яку точку світу менш ніж за годину.

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Теги: розвідка військові напад SpaceX Пентагон ракета росіяни

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