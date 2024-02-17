Авдіївка в окупації. Путін вдарив вітальну телеграму

Путін привітав російських військових з успіхом в Авдіївці

Диктатор визнав втрати «при вирішенні задач спеціальної операції»

Російський диктатор Володимир Путін вислухав у Кремлі доповідь міністра оборони Сергія Шойгу про взяття під контроль Авдіївки та привітав з цим російських військових. Відповідну заяву зробив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

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«Володимир Путін, вислухавши доповідь глави Міноборони Шойгу про звільнення Авдіївки, привітав російських військових із цим успіхом, повідомив Пєсков», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє оборонне відомство країни-агресорки, Путін направив з цієї нагоди телеграму командувачу угрупування військ «Центр» генерал-полковнику Андрію Мордвічову.

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Водночас диктатор визнав втрати «при вирішенні задач спеціальної операції».

«У боях за Авдіївку відзначилися з'єднання та військові частини: 30-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї армії; 35-ї окремої мотострілецької бригади, 55 окремої мотострілецької бригади (гірської), 74 окремої мотострілецької бригади 41-ї армії; 1-ї окремої мотострілецької бригади, 9-ї окремої мотострілецької бригади, 114-ї окремої мотострілецької бригади, 1454 мотострілецького полку, 10-го танкового полку 1-го армійського корпусу; 6-го танкового полку, 80-го танкового полку, 239-го танкового полку 90-ї танкової дивізії», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Як повідомлялося, ще станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривали важкі бої, на коксохімічному заводі палала пожежа через удари росіян.

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До відома, зусилля російських сил за останній тиждень були зосереджені в районі міста Авдіївка.

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистоять силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.