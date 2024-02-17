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Авдіївка в окупації. Путін вдарив вітальну телеграму

Діана Гасюк
glavcom.ua
Авдіївка в окупації. Путін вдарив вітальну телеграму
Путін привітав російських військових з успіхом в Авдіївці
фото з відкритих джерел

Диктатор визнав втрати «при вирішенні задач спеціальної операції»

Російський диктатор Володимир Путін вислухав у Кремлі доповідь міністра оборони Сергія Шойгу про взяття під контроль Авдіївки та привітав з цим російських військових. Відповідну заяву зробив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

«Володимир Путін, вислухавши доповідь глави Міноборони Шойгу про звільнення Авдіївки, привітав російських військових із цим успіхом, повідомив Пєсков», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє оборонне відомство країни-агресорки, Путін направив з цієї нагоди телеграму командувачу угрупування військ «Центр» генерал-полковнику Андрію Мордвічову.

Авдіївка в окупації. Путін вдарив вітальну телеграму фото 1

Водночас диктатор визнав втрати «при вирішенні задач спеціальної операції».

«У боях за Авдіївку відзначилися з'єднання та військові частини: 30-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї армії; 35-ї окремої мотострілецької бригади, 55 окремої мотострілецької бригади (гірської), 74 окремої мотострілецької бригади 41-ї армії; 1-ї окремої мотострілецької бригади, 9-ї окремої мотострілецької бригади, 114-ї окремої мотострілецької бригади, 1454 мотострілецького полку, 10-го танкового полку 1-го армійського корпусу; 6-го танкового полку, 80-го танкового полку, 239-го танкового полку 90-ї танкової дивізії», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Як повідомлялося, ще станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривали важкі бої, на коксохімічному заводі палала пожежа через удари росіян. 

До відома, зусилля російських сил за останній тиждень були зосереджені в районі міста Авдіївка.

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистоять силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.

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Теги: Олександр Сирський Дмитро Пєсков втрати диктатор Авдіївка військові путін

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