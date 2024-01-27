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Відома військова відверто розповіла про втрати ЗСУ на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Відома військова відверто розповіла про втрати ЗСУ на фронті
Військові гинуть та зазнають поранень на лінії фронту щодня
фото з відкритих джерел

«Я там знаю свої дані по батальйону, і для нас вони шокувальні», – сказала Аліна Михайлова

Керівниця медичної служби «Ульф» Першого окремого штурмового батальйону «Вовки Да Вінчі» імені Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова розповіла про втрати на фронті. Вона зазначила, що їй відомі дані про їхній батальйон і втрати шокувальні. Про це вона розказала в інтерв'ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

«Я там знаю свої дані по батальйону, і для нас вони шокувальні насправді. Але я не можу уявити, а я знаю ще своїх, тих, хто прикомандировані до нас, я знаю їх, втрати зокрема. Я розумію, скільки позицій наших десь було втрачено, і скільки на цих позиціях – це ж питання трьох метрів землі, скільки було реально пролито крові за ці три метри землі», – пояснила військова.

Аліна Михайлова
Аліна Михайлова
фото: скріншот із відео

Аліна Михайлова додала, що вона не може уявити, скільки щодня гине бійців на лінії фронту.

«Це ж питання, що більшість людей не розуміє, а що таке взагалі війна, як це відбувається. Десь так – піф-паф, стріляли, там зайшли красиво. Ні, це не так відбувається. Це відбувається не так, і це розуміння втрат загалом, ось у день, скільки загинуло бійців по всій лінії фронту, я навіть не можу собі це уявити», – сказала вона.

Раніше адвокатка Олена Бабіч поширила інформацію, що вже з березня клініки будуть зобовʼязані утилізовувати заморожену раніше сперму. Це спричинило інформаційний спалах.

Юрист, Даниїл Попков, проаналізував Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців та інших осіб на біологічне батьківство (материнство). За його словами, закон не регулює заборону використовувати заморожений біоматеріал, він більше про оплату послуг зі зберігання репродуктивних клітин.

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Теги: війна закон Михайло Радуцький втрати

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