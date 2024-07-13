У Запорізькій області водій насмерть збив військового та втік із місця ДТП (фото)

У Комишувасі військовий загинув у ДТП

Військовослужбовець від отриманих травм помер на місці

У Запорізькій області водій авто збив військового, який ішов узбіччям дороги. Чоловік помер на місці. Про це повідомила поліція Запорізької області.

«12 липня близько 21:35 на вулиці Богдана Хмельницького смт Комишуваха невідомий водій автомобіля Toyota Hilux скоїв наїзд на військовослужбовця, коли той ішов узбіччям дороги», – йдеться в повідомленні.

Водій, не зупиняючись, покинув місце події, а військовий від отриманих травм помер на місці.

Поліцейські докладають зусиль для розшуку автомобіля, який має характерні механічні пошкодження, зокрема відсутній передній бампер та пошкоджене ліве бокове дзеркало.

Усіх, хто міг бути свідком події або може надати будь-яку інформацію про місцезнаходження автомобіля Toyota Hilux темного кольору з пошкодженнями, правоохоронці просять повідомити за номером: +38(061)-434-19-16 або 102.

Місце ДТП в Запорізькій області фото: Нацполіція

Нагадаємо, що у Рівненській області 6 липня на автодорозі поблизу села Верхів зіткнулися автоцистерна та мікроавтобус. Внаслідок ДТП загинуло 14 людей, серед загиблих – шестирічна дитина.