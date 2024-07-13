Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У Запорізькій області водій насмерть збив військового та втік із місця ДТП (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Запорізькій області водій насмерть збив військового та втік із місця ДТП (фото)
У Комишувасі військовий загинув у ДТП
фото: Нацполіція

Військовослужбовець від отриманих травм помер на місці

У Запорізькій області водій авто збив військового, який ішов узбіччям дороги. Чоловік помер на місці. Про це повідомила поліція Запорізької області.

«12 липня близько 21:35 на вулиці Богдана Хмельницького смт Комишуваха невідомий водій автомобіля Toyota Hilux скоїв наїзд на військовослужбовця, коли той ішов узбіччям дороги», – йдеться в повідомленні.

Водій, не зупиняючись, покинув місце події, а військовий від отриманих травм помер на місці.

Поліцейські докладають зусиль для розшуку автомобіля, який має характерні механічні пошкодження, зокрема відсутній передній бампер та пошкоджене ліве бокове дзеркало.

Усіх, хто міг бути свідком події або може надати будь-яку інформацію про місцезнаходження автомобіля Toyota Hilux темного кольору з пошкодженнями, правоохоронці просять повідомити за номером: +38(061)-434-19-16 або 102.

Місце ДТП в Запорізькій області
Місце ДТП в Запорізькій області
фото: Нацполіція

Нагадаємо, що у Рівненській області 6 липня на автодорозі поблизу села Верхів зіткнулися автоцистерна та мікроавтобус. Внаслідок ДТП загинуло 14 людей, серед загиблих – шестирічна дитина.

Читайте також: Смертельна ДТП на Рівненщині: усіх 14 загиблих ідентифіковано
Теги: ДТП Запорізька область військові аварія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Подати заяву про отримання статусу учасника бойових дій офлайн можна буде в будь-якому ЦНАПі
Оформити статус учасника бойових дій можна буде в «Дії»: постанова уряду
Вчора, 19:19
Замість стартових сторінок на російських сайтах з’явилося повідомлення, що 80% суб’єктів РФ були атаковані з повітря після повномасштабного вторгнення в Україну
Військові кібери перешкодили роботі військово-промислових кластерів РФ
8 липня, 15:22
Війна змінила розстановку сил у всьому Чорноморському регіоні, заявив Зеленський
Україна працює над новою стратегією на морі – Зеленський
6 липня, 19:59
Місцеві мешканці апмйшли до військових з претензією, що ті «псують їм бізнес»
Блокпост прибрали, але перевірки триватимуть: реакція ТЦК на інцидент у Ворохті
4 липня, 20:30
На місці працює штаб з ліквідації наслідків обстрілу, мобільна оперативна група ДСНС та усі профільні служби
Рятувальники показали фото ліквідації наслідків російського удару по Вільнянську
29 червня, 21:30
Міністр юстиції Денис Малюська очікує, що загалом до українського війська приєднаються від 10 000 до 20 000 ув'язнених
«Українські в'язні йдуть на фронт не заради амністії». The Telegraph з’ясувала мотив
23 червня, 07:53
Наразі до місця загибелі поштарки немає доступу через інтенсивні обстріли
Ворожий безпілотник влучив у пересувне відділення «Укрпошти»
21 червня, 22:00
Луганські прикордонники вболівають за Україну у матчі проти Словаччини на Чемпіонаті Європи-2024
Луганські прикордонники привітали збірну України з перемогою (відео)
21 червня, 21:19
Щодо ведення сучасної війни наші сержанти та офіцери, мають самі їхати у країни НАТО та проводити курси
Що нам може розказати НАТО? Чи варто відправляти наших воїнів навчатися за кордон
13 червня, 14:04

Кримінал

У Запорізькій області водій насмерть збив військового та втік із місця ДТП (фото)
У Запорізькій області водій насмерть збив військового та втік із місця ДТП (фото)
Співпрацювала з окупантами: засуджено ексчиновницю з Луганщини
Співпрацювала з окупантами: засуджено ексчиновницю з Луганщини
СБУ спіймала на корупції одного з головних податківців Києва
СБУ спіймала на корупції одного з головних податківців Києва
До суду скерували справу директорки музею «Київська фортеця»
До суду скерували справу директорки музею «Київська фортеця»
Перед судом постане одна із найжорстокіших банд в Україні, яку знешкодила СБУ
Перед судом постане одна із найжорстокіших банд в Україні, яку знешкодила СБУ
Колишній одеський військком, який замість служби відпочивав на Сейшелах, постане перед судом
Колишній одеський військком, який замість служби відпочивав на Сейшелах, постане перед судом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Перший заступник директора НАБУ Углава пройшов поліграф: висновок дослідження
17K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
13K
Слідчі Міжнародного кримінального суду відвідали «Охматдит» і зробили заяву
8046
Семиразова олімпійська чемпіонка нагородила школяра з РФ, який збирав кошти для окупантів
7148
Будівництво метро на Виноградар: переможцем тендеру стала компанія Максима Шкіля
6946
Де у Європі найчистіша вода для купання: оновлений рейтинг

Новини

Ювілей найстарішої парламентської партії України. Тимошенко показала, як святкує з командою (фото)
Вчора, 16:23
Фонд Ріната Ахметова передав лікарні «Охматдит» сучасні реанімобілі
Вчора, 14:27
Рада планує скасувати перехід на літній і зимовий час
11 липня, 13:51
Угорщина пояснила, чого виступає проти вступу України до НАТО
11 липня, 13:44
Данія виділила кошти на виробництво САУ «Богдан»
11 липня, 12:28
РФ не братиме участі у другому Саміті миру – заступник Лаврова
11 липня, 12:11

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua