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Сирський назвав особливість сучасних бойових дій

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Сирський назвав особливість сучасних бойових дій
Сирський сказав, що найвищим пріоритетом є швидке практичне впровадження інноваційних бойових безпілотних та роботизованих платформ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Моїм найвищим пріоритетом є швидке практичне впровадження інноваційних бойових безпілотних та роботизованих платформ наземного та повітряного базування у війська», – Сирський

Однією з особливостей сучасних бойових дій є активне застосування роботизованих та безпілотних систем в бойовому порядку. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

«Днями працював в одному з навчальних центрів ЗС України, де тривають тестування (дослідні випробування) різних форм комплексного застосування наземних і повітряних роботизованих та безпілотних систем в умовах реального бою. Це дуже важливий проєкт і ми маємо перші успіхи в його реалізації», – зазначив Сирський.

Головнокомандувач додав, що однією з особливостей сучасних бойових дій є активне застосування роботизованих та безпілотних систем в бойовому порядку загальновійськового підрозділу за єдиним замислом для забезпечення виведення особового складу з найбільш небезпечних зон і заміна його роботами.

«Моїм найвищим пріоритетом є швидке практичне впровадження інноваційних бойових безпілотних та роботизованих платформ наземного та повітряного базування у війська», – йдеться у заяві.

Сирський зазначив, що метою є скоротити шлях, який проходить технічний винахід (інноваційна ідея) науковців від лабораторії до виробничого цеху і далі до бойового підрозділу.

Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прийняв рішення про впровадження в курс підготовки для військовослужбовців нового обов’язкового блоку. Йдеться про вивчення норм міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів).

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський на  Раді Україна-НАТО наголосив на необхідності розширення навчальних програм для українських пілотів на винищувачах F-16.

До слова, із тимчасово окупованих територій України росіяни планують відібрати понад 2,5 тис. підлітків для проходження військового вишколу у Волгоградській області РФ.

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Теги: війна військова техніка Україна безпілотник робототехніка Олександр Сирський

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