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Італія обіцяє стати гарантом мирної угоди щодо України: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Італія обіцяє стати гарантом мирної угоди щодо України: деталі
Мелоні: «Ми захищатимемо міжнародні права, суверенітет і свободу України»
фото: Reuters

Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні: «Італія готова гарантувати мирний процес. Саме тому я планую поїхати до Києва до кінця лютого»

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна готова виступити гарантом мирної угоди щодо України. Тож у зв'язку з цим прем'єрка Італії готує візит до Києва у лютому 2023 року. Про це Мелоні завила під час пресконференції, присвяченій підсумкам року.

«Італія готова гарантувати мирний процес. Саме тому я планую поїхати до Києва до кінця лютого. Тому що я вважаю, що 24 лютого, рік після початку війни в повномасштабної війни Україні, - це дата, до якої, на мою думку, можуть бути зроблені деякі ініціативи», – заявила Мелоні.

За її словами, необхідно докласти зусиль, аби отримувати сигнали від обох сторін, але наразі «немає великих сигналів від Росії». При цьому міністр висловила сподівання, що Москва «усвідомить величезну помилку», яку робить, а доти Італія захищатиме Україну.

«Ми захищатимемо міжнародні права, суверенітет і свободу України», – підсумувала Мелоні.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні висловила бажання здійснити візит до України, який може відбутися на початку 2023 року.

Нагадаємо, Джорджа Мелоні закликала італійців щодня на годину вимикати електрику та газ, аби відчути труднощі, з якими стикаються жителі України. 

Теги: міністр Італія суверенітет Москва 24 лютого війна Україна

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