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Прем’єр-міністерка Італії придумала спосіб, як підтримати українців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прем’єр-міністерка Італії придумала спосіб, як підтримати українців
фотоз відкритих джерел

Мелоні обіцяє й надалі постачати Україні озброєння

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні закликала італійців щодня на годину вимикати електрику та газ, аби відчути труднощі, з якими стикаються жителі України. Про це пише Reuters.

«Аби зрозуміти через що проходять українці, я закликаю всіх італійців щодня вимикати на годину усі джерела енергії», – сказала очільниця уряду.

У промові перед послами Італії, які зібралися в Римі, вона відзначила, що українці «захищають свою свободу та любов до країни».

Reuters також нагадує, що Мелоні обіцяє й надалі постачати Україні озброєння, попри незгоду частини владної коаліції та суперечливі дані громадських опитувань.

Нагадаємо, раніше Мелоні висловила бажання здійснити візит до України, який може відбутися на початку 2023 року. Також глава уряду Італії анонсувала телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським найближчим часом.

Теги: енергетика міністр Італія українці озброєння

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