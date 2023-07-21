Івано-Франківськ даватиме своїм військовим гроші на спорядження

Першочергово виплати надаватимуть тим, хто зараз служить

Всього для військових влада Івано-Франківська виділить 200 млн грн

У Івано-Франківську запроваджують нов програму для підтримки воїнів. Місто виплачуватиме по 20 тис. грн з бюджету кожному військовослужбовцю - мешканцю Івано-Франківської громади на закупівлю спорядження. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

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Першочергово виплати надаватимуть тим, хто зараз служить. Щоб бійці могли й самі купувати необхідну амуніцію чи техніку

«Щоб кожен, хто захищає державу від ворогів, був підготовленим. Приблизно підрахували та виділяємо на програму 200 млн грн», – йдеться в повідомленні.

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ЦНАПАм вже доручили опрацювати спосіб отримання такої допомоги.

Раніше влада Франківська придумала, як підняти народжуваність.

До слова, триває 513-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення.