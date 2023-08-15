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Як Кадиров вислужується перед Путіним: дані британської розвідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як Кадиров вислужується перед Путіним: дані британської розвідки
Російський диктатор Володимир Путін та очільник Чечні Рамзан Кадиров
фото з відкритих джерел

«Кадирівці» складають відносно невеликий, але помітний компонент російських сил в Україні

Глава Чечні Рамзан Кадиров активно просуває роль своїх підрозділів на війні в Україні, щоб покращити свою репутацію путінського лояліста. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що 10 серпня 2023 року лідер Чечні Рамзан Кадиров відзначив зусилля чеченського батальйону «Восток Ахмат» у запеклому протистоянні на ділянці в районі Оріхова у Запорізькій області.

Коментарі Кадирова підкреслили роль одного з головних чеченських підрозділів у цьому ключовому районі. «Восток» офіційно підпорядковується командуванню 42-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу, яка діяла в районі села Роботине.

«Чеченські сили складають відносно невеликий, але помітний компонент російських сил в Україні. Ймовірно, Кадиров посилено просуває роль своїх підрозділів, частково для того, щоб покращити свою репутацію як лояльного Путіну», – вважають у британській розвідці.

Нагадаємо, триває 538-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 15 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційний удар по території України, застосувавши вісім ракет «Калібр» та 15 іранських ударних дронів Shahed-136/131 по Одеській області. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами нашої протиповітряної оборони усі ракети та дрони було знищено.

Теги: росія війна Чечня Рамзан Кадиров

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