«Росія виграє на всіх фронтах»: Кадиров зібрався добивати Україну

Глава Чечні заявив, що Росії не вигідні переговори з Україною

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну РФ не збирається вести мирні переговори, оскільки вони їй не потрібні, а Україну потрібно «добити». Таку заяву, як передають російські ЗМІ, зробив глава Чечні Рамзан Кадиров. Він повідомив, що «Росія виграє на всіх фронтах», і нібито тому про жодні переговори не може бути й мови.

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«Я абсолютно, на 100% не згоден з іншими державами, які пропонують вести переговори з Україною. Росії це сьогодні не вигідно. Україна щодня втрачає позиції ... тоді навіщо вести переговори? Потрібно добити і все», – заявив ватажок бойовиків.

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Раніше Росія, яка окупувала та зруйнувала Маріуполь, призначила його містом-побратимом столицю Чечні Грозний.

Також президент Росії Володимир Путін нагородив орденом «Знак Пошани» голову регіонального громадського фонду імені Героя Росії Ахмата Кадирова Аймані Кадирову. Вона є мамою одіозного поплічника Путіна Рамзана Кадирова. Про це пишуть російські ЗМІ.

Зазначимо, російські пропагандисти дедалі частіше повідомляють про стан здоров'я Кадирова та його товариша, депутата Держдуми Адама Делімханова. Нещодавно вони вдвох вийшли у прямий ефір в Instagram, під час якого видали дивну заяву.

При цьому обличчя Кадирова було розпухлим, а на його пальці був дивний предмет. Раніше Кадиров заявляв, що це електронний пристрій для читання молитов, хоча журналісти підозрювали, що це нібито може бути медичний пристрій на кшталт пульсоксиметра.

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Деякі російські ЗМІ писали, що історія про перебування у реанімації Делімханова та Кадирова була придумана ними самими для того, щоб приховати поїздку на хадж до Мекки. Обидва дуже побоювалися замаху і розіграли виставу, начебто перебувають при смерті. Причому їхній страх був настільки великий, що підключили навіть родичів Кадирова.