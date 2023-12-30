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Як нам допоможе виграти батальйон із Верховної Ради? Перший віцеспікер висловився про мобілізацію нардепів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Як нам допоможе виграти батальйон із Верховної Ради? Перший віцеспікер висловився про мобілізацію нардепів
Корнієнко вважає, що депутати повинні залишатися в парламенті та голосувати, а не сидіти в окопах
фото з відкритих джерел

Парламент, який не працюватиме, є «мрією Росії», вважає Корнієнко

Перший віцеспікер Верховної Ради України, нардеп від «Слуги народу» Олександр Корнієнко висловив думку щодо мобілізації народних обранців. За його словами, «батальйон депутатів» не допоможе виграти війну на фронті та й загалом якщо мобілізувати нардепів, то це зіграє на руку РФ. Про це він сказав у інтерв’ю «Радіо «Свобода».

Як пояснив нардеп, питання щодо мобілізації народних обранців має дві крайнощі. Перша – парламент, який не працюватиме, що є «мрією Росії».

«Це мрія Росії, тому що як тільки парламент український перестає голосувати, накривається вся євроінтеграція, тому що 90% технічно складової євроінтеграції – це голосування», – вважає Корнієнко.

Інша крайність, додав він, полягає у тому, чому українці хочуть бачити депутатів на фронті.

«Тому, що депутати, на жаль, під час війни не всі показують гідну поведінку. І до цього можливо апелювати в суспільстві. І я розумію позицію про те, що треба цих всіх депутатів кудись відправити», – сказав він.

Він також додав, що є низка організаційно-етичних питань, зокрема, кого можна призвати, а кому дати відтермінування, аби «все було справедливо».

«У когось – троє дітей. В когось – інвалід, хтось там ще щось. Хоча я не цураюся цього. Що робити з президією? Окреме питання. Які там по Конституції можуть виконувати обов’язки один одного. Окреме питання величезне щодо того, що у нас немає юридичних підстав це робити ніяких. Тому що депутат, напевно, в законі про воєнний стан і про військове зобов’язання може забрати відстрочку. Але я не впевнений, що Конституція це дозволить. І в цьому всьому треба шукати десь відповідь», – додав Корнієнко.

У ході інтерв’ю журналістка зауважила, що у разі ухвалення законопроєкту про мобілізацію на фронт будуть відправлені сотні тисяч українців. Вона додала, що у такому випадку було б справедливо, якби серед цієї кількості осіб був невеликий відсоток нардепів.

«Якщо комусь доставить якесь задоволення, що депутати будуть в окопах гинути, ну, напевно, там хтось може так це бачити, так думати. Мені не доставляє задоволення чути, що гинуть мої близькі, знайомі і так далі», – відповів Корнієнко.

Він додав, що депутати на фронті не допоможуть виграти війну і наголосив, що вони потрібні на голосуваннях у Раді.

«Тут про якусь сатисфакцію. «Давайте вони всі підуть, загинуть, і ми там всі… І щось буде». Що, справедливість? Чи ми виграємо війну? От про що це? Як нам допоможе виграти війну батальйон з 200 депутатів, який в цей час не буде голосувати і ми не будемо просуватися по інших цілях?», – наголосив Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку.

Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

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Теги: депутат Конституція Свобода радіо українці воєнний стан євроінтеграція Олександр Корнієнко парламент фронт

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