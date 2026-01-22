Віткофф заявив про прогрес у перемовинах з Україною, але спірним є одне питання

Віткофф про переговори з українською делегацією: Я вважаю, що ми досягли значного прогресу

Спецпредставник президента США Стівен Віткофф повідомив, що під час переговорів щодо завершення російсько-української війни вдалося досягти суттєвого прогресу, однак одне питання досі залишається спірним. Про це він зауважив на Українському сніданку з нагоди щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у швейцарському Давосі, передає «Главком».

«Я вважаю, що ми досягли значного прогресу (у мирних переговорах, – «Главком»). Думаю, на початку цього процесу була певна плутанина. Я досить часто їздив до Москви, але вважаю, що це було важливо, бо зараз ми вже на завершальному етапі, і я справді налаштований оптимістично», – сказав Віткофф.

Учора спецпредставник Трампа провів зустріч з українською переговорною командою у складі секретаря РНБО Рустема Умєрова, керівника Офісу президента Кирила Буданова та голови парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії

«Вони неймовірні. Я хочу сказати українцям: у вас справді чудова переговорна команда. Ми провели разом дуже багато часу. Я не знаю точно скільки, але з моменту Женеви це могло бути близько 100 годин. І, я думаю, ми звели все до одного питання. Ми обговорили різні варіанти цього питання, а це означає, що його можна вирішити. Тож, якщо обидві сторони хочуть це розв’язати, то ми зможемо це зробити. Це моя позиція, і я сказав про це президентові учора ввечері», – наголосив Віткофф.

Зауважимо, Стів Віткофф повідомив, що скоро приїде до Києва.

Нагадаємо, українська делегація на чолі із секретарем РНБО Рустемом Умєровим провела серію стратегічних зустрічей на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Ключовими темами діалогу стали залучення капіталу для післявоєнного відновлення, гарантії безпеки та сталий економічний розвиток країни.

Зокрема, представники України, серед яких Давид Арахамія та Олександр Камишін, провели переговори з керівництвом BlackRock – однієї з найпотужніших інвестиційних компаній світу, що вже бере участь у розробці планів економічної відбудови держави. Окрему увагу було приділено комунікації з представниками адміністрації США – спецпосланцем Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.