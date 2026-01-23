Ушаков повідомив, що американські представники поділилися своїми враженнями від переговорів, які відбулися у Давосі

За словами помічника Путіна, Росія й надалі послідовно добиватиметься своїх цілей, поки не вдасться досягти врегулювання дипломатичними способами

Переговори президента Росії Володимира Путіна з американськими представниками Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та комісаром Федеральної служби закупівель США Джошем Грюнбаумом були конструктивними та максимально відвертими. Про це за підсумками зустрічі заявив помічник диктатора Путіна Юрій Ушаков, передає «Главком».

За словами Ушакова, під час переговорів сторони констатували, що без вирішення територіального питання «неможливо розраховувати на довгострокове врегулювання».

Зустріч у Кремлі була зосереджена, зокрема, на отриманні російською стороною інформації про підсумки контактів США з Києвом та європейськими партнерами.

Ушаков повідомив, що американські представники поділилися своїми враженнями від переговорів, які відбулися у Давосі, включно із зустріччю Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Водночас, за словами помічника Путіна, Росія й надалі послідовно добиватиметься своїх цілей, поки не вдасться досягти врегулювання політико-дипломатичними способами.

До слова, директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрієв, який був присутній на переговорах, прокоментував зустріч. Він заявив, що переговори стали «важливою дискусією між Росією та США», а американських представників назвав миротворцями.

Нагадаємо, у Кремлі закінчились переговори російського диктатора Володимира Путіна з спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером та комісаром Федеральної служби закупівель Управління загальних служб США Джошем Грюнбаумом.

Зустріч глави Кремля з американськими посланцями тривала більше 3,5 години. Це була перша офіційна зустріч у 2026 році американських представників з Путіним.

У переговорах також взяли участь помічник Путіна Юрій Ушаков та директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрієв. Подробиці зустрічі поки не розголошуються.