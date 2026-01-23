Головна Світ Політика
search button user button menu button

Переговори США та Росії у Кремлі: перші заяви

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Переговори США та Росії у Кремлі: перші заяви
Ушаков повідомив, що американські представники поділилися своїми враженнями від переговорів, які відбулися у Давосі
фото: росЗМІ

За словами помічника Путіна, Росія й надалі послідовно добиватиметься своїх цілей, поки не вдасться досягти врегулювання дипломатичними способами

Переговори президента Росії Володимира Путіна з американськими представниками Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та комісаром Федеральної служби закупівель США Джошем Грюнбаумом були конструктивними та максимально відвертими. Про це за підсумками зустрічі заявив помічник диктатора Путіна Юрій Ушаков, передає «Главком».

За словами Ушакова, під час переговорів сторони констатували, що без вирішення територіального питання «неможливо розраховувати на довгострокове врегулювання».

Зустріч у Кремлі була зосереджена, зокрема, на отриманні російською стороною інформації про підсумки контактів США з Києвом та європейськими партнерами.

Ушаков повідомив, що американські представники поділилися своїми враженнями від переговорів, які відбулися у Давосі, включно із зустріччю Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Водночас, за словами помічника Путіна, Росія й надалі послідовно добиватиметься своїх цілей, поки не вдасться досягти врегулювання політико-дипломатичними способами. 

До слова, директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрієв, який був присутній на переговорах, прокоментував зустріч. Він заявив, що переговори стали «важливою дискусією між Росією та США», а американських представників назвав миротворцями.

Нагадаємо, у Кремлі закінчились переговори російського диктатора Володимира Путіна з спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером та комісаром Федеральної служби закупівель Управління загальних служб США Джошем Грюнбаумом. 

Зустріч глави Кремля з американськими посланцями тривала більше 3,5 години. Це була перша офіційна зустріч у 2026 році американських представників з Путіним.

У переговорах також взяли участь помічник Путіна Юрій Ушаков та директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрієв. Подробиці зустрічі поки не розголошуються.

Читайте також:

Теги: росія США переговори Стів Віткофф Джаред Кушнер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гаряча фаза повстань в Ірані – чого очікують в США
Повстання в Ірані. Чого очікує Трамп
13 сiчня, 17:59
Сполучені Штати опинилися на межі системного паралічу через Трампа
Маямі стане Трампом? Процес перейменувань поглиблює розкол в США
20 сiчня, 12:12
Володимир Зеленський підкреслив, що мирна угода не передбачає автоматичного зняття санкцій з Росії
Якою буде доля санкцій проти Росії після війни. Зеленський пояснив, що говорить мирна угода
24 грудня, 2025, 10:20
Дрони РФ пошкодили порти Одещини
Росія атакувала дронами порти Одещини: є постраждалий
30 грудня, 2025, 14:58
6 січня в столиці Франції відбулася зустріч лідерів «коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією
Чому домовленості в Парижі можуть не привести до миру? Аналіз Sky News
8 сiчня, 03:38
Федеральні агенти застосували спецзасоби проти протестувальників у США
Федеральні агенти застосували спецзасоби проти протестувальників у США
14 сiчня, 02:28
Військовий азарт Трампа: чи підтримають американці новий удар по Ірану? Аналіз CNN
Військовий азарт Трампа: чи підтримають американці новий удар по Ірану? Аналіз CNN
14 сiчня, 02:14
У Кремлі закінчилась зустріч Путіна з Віткоффом та Кушнером
У Кремлі закінчились переговори Путіна з американськими посланцями
Сьогодні, 02:10
Алексус Гринкевич заявив про приховану військову активність РФ і Китаю
Генерал НАТО попередив про військові плани РФ і Китаю в Арктиці
12 сiчня, 09:06

Політика

Трамп «вигнав» Канаду з Ради миру після гучної промови її прем'єра у Давосі
Трамп «вигнав» Канаду з Ради миру після гучної промови її прем'єра у Давосі
Помічник Путіна підтвердив участь і назвав склад делегації на переговорах в ОАЕ
Помічник Путіна підтвердив участь і назвав склад делегації на переговорах в ОАЕ
Переговори США та Росії у Кремлі: перші заяви
Переговори США та Росії у Кремлі: перші заяви
Путінський переговірник прокоментував зустріч з американською делегацією
Путінський переговірник прокоментував зустріч з американською делегацією
У Кремлі закінчились переговори Путіна з американськими посланцями
У Кремлі закінчились переговори Путіна з американськими посланцями
Європейські лідери завершили екстрену зустріч у Брюсселі щодо Гренландії
Європейські лідери завершили екстрену зустріч у Брюсселі щодо Гренландії

Новини

Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Вчора, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Вчора, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Вчора, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Вчора, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
21 сiчня, 17:45

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua