Буданов прокоментував своє призначення на посаду голови Офісу президента

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Буданов очолить Офіс Президента
фото: Кирило Буданов

Буданов назвав посаду керівника Офісу президента «ще одним рубежем відповідальності»

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував своє призначення на посаду голови Офісу президента. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Буданова.

«Прийняв пропозицію Президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Глави держави», – написав Буданов.

Він наголосив, що нова посада – це честь і відповідальність, а також пообіцяв продовжувати роботу над критично важливими питаннями стратегічної безпеки України, захищати державу та працювати задля справедливого миру.

«Продовжую служити Україні. Вважаю посаду керівника Офісу Президента як ще один рубіж відповідальності перед країною. Для мене це честь і відповідальність – в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави», – додав Буданов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова главою Офісу президента України. 

