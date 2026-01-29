Головна Світ Політика
Рубіо назвав головну перешкоду до мирної угоди між Україною та Росією

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Україна, як наголосив Рубіо, категорично відкидає ідею територіальних поступок
фото: Reuters

Стів Віткофф та Джаред Кушнер не будуть присутніми на наступних переговорах в Абу-Дабі

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що територіальне питання Донбасу залишається ключовою перешкодою для досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Як пише «Главком», про це він повідомив під час слухань у Комітеті Сенату США з міжнародних відносин, передає Reuters.

За словами Рубіо, на переговорах за посередництва США триває активна робота, однак саме вимоги Росії щодо Донецької області є найскладнішим елементом діалогу.

«Це все ще міст, який нам потрібно перейти. Це центральна розбіжність, і вона буде дуже складною», – заявив держсекретар.

Рубіо зазначив, що Росія наполягає на передачі їй усієї території Донецької області, включно з тими районами, які наразі перебувають під контролем України. За оцінками американської сторони, йдеться приблизно про 20% регіону, які Москва не змогла захопити військовим шляхом.

Україна, як наголосив Рубіо, категорично відкидає ідею територіальних поступок, а суспільна думка всередині країни робить такі компроміси політично майже неможливими.

«Для України навіть обговорення можливості зміни кордонів є надзвичайно складним», – зазначив він.

Держсекретар також підтвердив, що Сполучені Штати можуть долучитися до наступних раундів переговорів щодо припинення війни, які, ймовірно, знову відбудуться в Абу-Дабі, однак Стів Віткофф та Джаред Кушнер не будуть присутніми.

Раніше Володимир Зеленський, коментуючи підсумки переговорів в Абу-Дабі, заявив, що Україна за жодних обставин не віддасть Росії Донбас за мирною угодою, тому потрібно шукати компроміс. 

До слова, Україна розраховує на підписання 20-пунктового мирного плану, однак наразі залишаються непогодженими найбільш чутливі питання – окуповані Росією території та Запорізька АЕС. Саме для їхнього врегулювання президент України Володимир Зеленський готовий до прямих переговорів із російським диктатором Путіним.

Теги: росія Донбас Марко Рубіо перемир'я переговори

