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Президент Сербії публічно визнав Крим та Донбас українською територією

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Президент Сербії публічно визнав Крим та Донбас українською територією
фото з відкритих джерел

Вучич повідомив, що вже дуже давно не спілкувався з Путіним і назвав фейком те, що Сербія завжди підтримує Росію

Президент Сербії Александар Вучич публічно засудив вторгнення Росії в Україну і наголосив, що Крим та Донбас мають належати Україні. Про це він сказав в інтервʼю Bloomberg.

«Ми від початку говорили, що не маємо можливості і не можемо підтримати вторгнення росії в Україну. Для нас Крим – це Україна, Донбас – це Україна – так і залишиться», – сказав Вучич.

Очільник Сербії вважає, що найгірше на війні ще попереду, оскільки обидві сторони дуже сильно окопалися і готуються оборонятися.

Крім того, Вучич повідомив, що вже дуже давно не спілкувався з Путіним і назвав фейком те, що Сербія завжди підтримує Росію.

«У нас традиційно хороші стосунки, але це не означає, що ми підтримуємо кожне окреме рішення чи більшість рішень, які надходять із Кремля», – додав глава держави.

Зазначимо, що Сербія є одним із найближчих союзників Росії у Європі. Також вона має тісні економічні звʼязки з РФ. Від початку вторгнення Сербія опирається тиску з боку Євросоюзу і не запроваджує санкції проти Росії, хоча і є країною-кандидатом на вступ до ЄС і для цього повинна проводити спільну з Євросоюзом зовнішню політику.

Раніше повідомлялося, що США закликали Сербію приєднатися до санкцій проти Росії.

Також повідомлялося, що Росія очікує, що Сербія відмовиться від участі в деяких міжнародних зустрічах, які проводяться без участі РФ та на яких у центрі уваги є Росія. 

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Теги: росія війна Сербія Україна

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