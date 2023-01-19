Пентагон пояснив, чому зараз немає сенсу передавати Україні танки Abrams

Abrams вимагає особливого палива, тому його проблемно обслуговувати

Влада США вважає, що постачання танків Abrams Україні поки що не мають сенсу через те, що таку техніку складно обслуговувати. Таку заяву зробила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

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«Abrams – це швидше проблема обслуговування. Я маю на увазі, що це танк, який вимагає особливого палива, в той час як у Leopard і Challenger інший двигун, їм потрібний дизель, їх трохи легше обслуговувати, вони можуть маневрувати на великих ділянках території, перед тим, як їм знадобиться дозаправка», – розповіла Сінгх.

Вона також нагадала, що США вже погодилися надати Україні БМП Bradley та продовжують підштовхувати інші країни до передачі обладнання та необхідних речей українським військовим.

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Раніше повідомлялось, що більшість фракцій німецького Бундестагу не підтримали пропозицію консерваторів ХДС/ХСС винести на голосування питання про надання Україні бойових танків Leopard 1 та Leopard 2.