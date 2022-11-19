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Українські військові показали, як атакували росіян під Бахмутом (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українські військові показали, як атакували росіян під Бахмутом (відео)
Рашистів атакувала бригада ім. князя Костянтина Острозького
фото ілюстративне

Гранати одна за одною прилітають прямісінько до окупантів

На Донеччині під Бахмутом українські військові вдалося гранатами влучно атакувати позиції російських окупантів. Про це повідомляє 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького.

«Кожна граната – точно в ціль!», – йдеться у повідомленні.

Оператори дронів 30 ОМБр демонструють майстерність. Гранати вражають прямісінько окупантів. 

Нагадаємо, триває 269-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області.

Теги: військові граната ЗСУ Бахмут відео

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