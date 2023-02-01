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Яка ситуація у Вугледарі: інформація від місцевої влади

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Яка ситуація у Вугледарі: інформація від місцевої влади
Росіяни застосовують для обстрілу «Град» та «Сонцепік»
фото ілюстративне

У Вугледарі пошкоджені 100% будинків

Російські загарбники вже девʼяту добу ведуть інтенсивні обстріли Вугледара Донецької області. У місті пошкоджені 100% будинків. Про це розповів заступник голови Вугледарської військової адміністрації Максим Вербовський в ефірі «Еспресо».

«Зараз ситуація складна, але контрольована Збройними Силами України. 21 січня ворог намагався прорвати оборону ЗСУ та оточити місто з південного сходу, з села Микільське. Окупанти зайняли селище Дачне. Також ворог намагався прорвати оборону з села Павлівка», – розповів Вербовський.

Ворог обстрілює місто з усіх видів озброєння.

«Противник з артилерії та авіації гатить по місту. Застосовує «Град» й «Сонцепік». У місті пошкоджено 100% будинків, зруйнована майже вся інфраструктура та комунальні підприємства. З середини березня у місті немає комунікацій. Немає опалення, води, світла, зв'язку. У Вугледарі залишається ще 500 людей, люди ховаються по підвалах», – додав Вербовський.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Бахмута та Вугледару, щоб просуватися далі, у тому числі на Слов'янськ, Краматорськ та Покровськ.

До слова, триває 243-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два ракетних (по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов’янськ та Краматорськ Донецької області) та два авіаційних удари. Здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні. 

Теги: окупанти росія війна Донеччина Вугледар

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