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Коригувальник удару РФ на Харківщині отримав довічне ув'язнення

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Коригувальник удару РФ на Харківщині отримав довічне ув'язнення
Засуджений своєї провини не визнав
фото: Дмитро Гребінник/Суспільне

Внаслідок удару по Харківській ОДА загинула 31 людина 

Сьогодні, 13 листопада, у Харкові засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна 38-річного Дениса Панікарова, якого обвинувачували у наведенні ракети РФ по будівлі обладміністрації. Подробиці повідомляє «Суспільне».

За даними слідства, харків'янин з лютого по квітень 2022 року збирав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру у Харкові.

«Обвинувачений здійснював передачу інформації щодо розміщення ЗСУ, зокрема 28 лютого 2022 року він передав таку інформацію «Вконтакті» особистими повідомленнями. він спілкувався з кураторками. Одна з них це військовослужбовиця так званої ДНР, інша – керівниця фонду «Врятуємо Донбас». Він з ними активно спілкувався, передавав оперативну інформацію по Харкову, інформацію про результати влучань», – зазначив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко перед початком слухання.

Прокуратура підкреслила, що засуджений передав інформацію про ситуацію у Будинку рад кураторці з Москви. Зазначається, що йдеться не конкретно про причетність чоловіка до цього удару, а про причетність його в тому числі до цього ракетного наведення. При цьому обвинувачений у наведенні ракет на будівлю облдержадміністрації не визнав своєї провини.

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Переписка Панікарова з росіянами

Росіяни вдарили по Харківській ОДА 1 березня двома ракетами, внаслідок чого загинула 31 людина.

Нагадаємо, триває 628-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав сім ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також російські окупанти завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах у місті Харків.

Теги: Харків суд війна

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